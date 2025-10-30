Quảng Ngãi: Thông xe đèo Lò Xo, thêm 30 xe thoát cảnh bị cô lập

Xã hội

Trưa 30-10, Trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sau nhiều nỗ lực khắc phục, đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, đèo Lò Xo (thuộc đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi) đã được thông xe.

Clip thông xe trên đèo Lò Xo đoạn qua Quảng Ngãi
2811120256450319450.jpg
Đèo Lò Xo qua Quảng Ngãi đã thông xe

Ngay sau khi thông tuyến, dưới sự hướng dẫn của lực lượng CSGT, khoảng 30 xe bị mắc kẹt nhiều ngày qua tại khu vực giáp ranh giữa Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng đã di chuyển an toàn theo hướng về Quảng Ngãi. Đến nay, trên khu vực đèo Lò Xo không còn phương tiện hay người bị cô lập.

Theo ghi nhận của phóng viên SGGP, đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP Đà Nẵng vẫn còn sạt lở, chia cắt tại Km1373+150, khu vực xã Khâm Đức. Do đó, lực lượng chức năng khuyến cáo các tài xế chưa nên di chuyển theo hướng từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng qua tuyến này vì nguy cơ sạt lở vẫn còn cao.

a323a3312d80a0def991.jpg
Sau khi thông đèo, tài xế bị mắc kẹt được hướng dẫn rời đèo, trở về địa phận Quảng Ngãi

Như đã phản ánh, từ ngày 26-10, đèo Lò Xo liên tục xảy ra sạt lở đất đá tại khu vực giáp ranh giữa Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng, gây chia cắt giao thông, cô lập người và phương tiện nhiều ngày trên đèo. Từ tối 28 đến sáng 29-10, khoảng 30 xe bị mắc kẹt trên đèo đã được hướng dẫn di chuyển an toàn về TP Đà Nẵng.

HỮU PHÚC

