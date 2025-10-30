Quảng Ngãi: Thông xe tạm thời một số điểm sạt lở trên đèo Lò Xo

Sáng 30-10, ông A Sô Lai, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Blô (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đường Hồ Chí Minh đoạn từ Đăk Pék đến thác Đăk Chè (xã Đăk Plô) đã được thông xe tạm thời vào tối 29-10.

Một điểm sạt lở trên đèo Lò Xo vào ngày 29-10, đã được hốt dọn, thông xe tạm thời. Ảnh: A Sô Lai

Tuy nhiên, ngoài các điểm sạt lở vừa được khắc phục, nhiều vị trí sạt lở cũ trên đèo Lò Xo (xảy ra từ ngày 26-10) vẫn chưa thể thông tuyến. Theo lãnh đạo xã, hiện còn khoảng 35 xe bị mắc kẹt trên khu vực đèo từ nhiều ngày qua. Lực lượng chức năng tiếp tục huy động máy móc, nhân lực để tập trung dọn dẹp, đưa các tài xế và phương tiện ra khỏi vùng sạt lở, đảm bảo an toàn.

Những ngày qua, công tác khắc phục sạt lở trên đèo Lò Xo đang được các lực lượng triển khai quyết liệt. Cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) thường xuyên túc trực, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Đăk Plô, Đội SOS đèo Lò Xo để tiếp tế lương thực, tuần tra, cảnh báo các khu vực có nguy cơ sạt lở và kịp thời báo cho đơn vị quản lý đường bộ xử lý, san gạt, mở đường. Trạm CSGT Ngọc Hồi khuyến cáo, người dân muốn về Đà Nẵng, không di chuyển trên đường Hồ Chí Minh mà di chuyển qua Quốc lộ 24 để đảm bảo an toàn.

Như Báo SGGP đã thông tin, từ ngày 26-10, đèo Lò Xo liên tiếp xảy ra sạt lở đất đá tại khu vực giáp ranh TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, khiến tuyến đường huyết mạch nối Tây Nguyên với miền Trung bị ách tắc nghiêm trọng. Nhiều tài xế và phương tiện bị chia cắt tại khu vực cầu Đăk Zôn. Từ đêm 28 và sáng 29-10, khoảng 30 xe bị mắc kẹt tại khu vực trên đã di chuyển ra khu vực Khâm Đức (TP Đà Nẵng) để tạm trú, tránh nguy cơ sạt lở; số còn lại vẫn bị kẹt.

HỮU PHÚC