Quảng Ngãi: Đèo Lò Xo tiếp tục sạt lở, giao thông ách tắc nghiêm trọng

Ngày 29-10, ông A Sô Lai, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo (từ Đăk Pék đến thác Đăk Chè, xã Đăk Plô) tiếp tục xuất hiện 4 điểm sạt lở mới, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn

Các điểm sạt lở mới nằm cách vị trí sạt lở cũ – nơi hàng chục tài xế đang bị cô lập nhiều ngày qua ở khu vực giáp ranh TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi – khoảng 10km, theo hướng từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng. Đất đá sạt lở với khối lượng lớn tràn xuống mặt đường, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Clip Điểm sạt lở mới tại Km 1409+400 trên đèo Lò Xo, đường Hồ Chí Ninh, đoạn qua xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi, sáng ngày 29-10

Clip chị Bùi Nhật Lệ (quê Hưng Yên), người đang bị cô lập trên đèo Lò Xo, ghi lại hình ảnh sáng nay xe của chị di chuyển sang vị trí khác để chờ thông tuyến

Tính đến 10 giờ 15 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã điều động phương tiện cơ giới đến hiện trường để san gạt, nhưng việc khắc phục gặp nhiều khó khăn do khối lượng sạt lở lớn và thời tiết bất lợi.

Một điểm sạt lở mới xảy ra rạng sáng nay trên đèo Lò Xo. Ảnh: A SÔ LAI

Việc xuất hiện thêm các điểm sạt lở mới khiến công tác tiếp tế cho khoảng 35 xe với 50 người bị mắc kẹt tại điểm sạt lở cũ gặp khó khăn nghiêm trọng. Lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm không thể đưa vào khu vực bị cô lập.

Vị trí sạt lở mới ở đèo Lò Xo, thuộc xã Đăk Plô. Ảnh: A SÔ LAI

Chính quyền địa phương đã kiến nghị đơn vị quản lý đường huy động thêm phương tiện, sớm thông tuyến tạm thời, để tiếp tục tiếp tế cho lực lượng tài xế bị kẹt lại suốt 3 ngày qua.

Lực lượng chức năng tổ chức hốt dọn vị trí sạt lở mới, để tiếp tục tiếp tế cho tài xế bị mắc kẹt trên đèo. Ảnh: A SÔ LAI

Như Báo SGGP đã thông tin, từ ngày 26-10, đèo Lò Xo liên tục xảy ra sạt lở đất đá tại khu vực giáp ranh TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, gây ách tắc kéo dài trên tuyến đường huyết mạch kết nối Tây Nguyên với miền Trung.

HỮU PHÚC