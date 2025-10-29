Quảng Ngãi: Đèo Lò Xo tiếp tục sạt lở, giao thông ách tắc nghiêm trọng

Các điểm sạt lở mới nằm cách vị trí sạt lở cũ – nơi hàng chục tài xế đang bị cô lập nhiều ngày qua ở khu vực giáp ranh TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi – khoảng 10km, theo hướng từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng. Đất đá sạt lở với khối lượng lớn tràn xuống mặt đường, khiến phương tiện không thể lưu thông.
Tính đến 10 giờ 15 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã điều động phương tiện cơ giới đến hiện trường để san gạt, nhưng việc khắc phục gặp nhiều khó khăn do khối lượng sạt lở lớn và thời tiết bất lợi.
Việc xuất hiện thêm các điểm sạt lở mới khiến công tác tiếp tế cho khoảng 35 xe với 50 người bị mắc kẹt tại điểm sạt lở cũ gặp khó khăn nghiêm trọng. Lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm không thể đưa vào khu vực bị cô lập.
Chính quyền địa phương đã kiến nghị đơn vị quản lý đường huy động thêm phương tiện, sớm thông tuyến tạm thời, để tiếp tục tiếp tế cho lực lượng tài xế bị kẹt lại suốt 3 ngày qua.
Như Báo SGGP đã thông tin, từ ngày 26-10, đèo Lò Xo liên tục xảy ra sạt lở đất đá tại khu vực giáp ranh TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, gây ách tắc kéo dài trên tuyến đường huyết mạch kết nối Tây Nguyên với miền Trung.