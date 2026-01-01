Văn hóa - Giải trí

Quảng Ngãi: Khai mạc không gian ẩm thực và sản phẩm OCOP

SGGPO

Sáng 1-1-2026, tại Khu Kinh tế đêm Măng Đen, Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi tổ chức Lễ khai mạc Không gian ẩm thực và sản phẩm OCOP.

2.JPG
Các đại biểu cắt băng khai mạc không gian ẩm thực. Ảnh: TN

Đây là hoạt động thuộc Tuần Văn hóa Du lịch Măng Đen, nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống và quảng bá các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương. Không gian ẩm thực và sản phẩm OCOP có hơn 50 gian hàng, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh tiêu biểu đến từ các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi và một số tỉnh, thành khác. Các gian hàng trưng bày đa dạng sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dược liệu, thực phẩm chế biến, đồ uống, sản phẩm OCOP, ẩm thực truyền thống.

IMG_1928.JPG
Các đại biểu tham quan không gian ẩm thực. Ảnh: TN

Thông qua không gian ẩm thực và sản phẩm OCOP, du khách cảm nhận bản sắc văn hóa địa phương, qua đó góp phần làm giàu trải nghiệm và gia tăng sức hút du lịch Măng Đen.

HỮU PHÚC

Từ khóa

OCOP Măng Đen Thực phẩm chế biến Dược liệu Quảng Ngãi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn