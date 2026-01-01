Quảng Ngãi: Khai mạc không gian ẩm thực và sản phẩm OCOP

Các đại biểu cắt băng khai mạc không gian ẩm thực. Ảnh: TN

Đây là hoạt động thuộc Tuần Văn hóa Du lịch Măng Đen, nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống và quảng bá các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương. Không gian ẩm thực và sản phẩm OCOP có hơn 50 gian hàng, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh tiêu biểu đến từ các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi và một số tỉnh, thành khác. Các gian hàng trưng bày đa dạng sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dược liệu, thực phẩm chế biến, đồ uống, sản phẩm OCOP, ẩm thực truyền thống.

Các đại biểu tham quan không gian ẩm thực. Ảnh: TN

Thông qua không gian ẩm thực và sản phẩm OCOP, du khách cảm nhận bản sắc văn hóa địa phương, qua đó góp phần làm giàu trải nghiệm và gia tăng sức hút du lịch Măng Đen.

HỮU PHÚC