Quảng Ngãi: Ngăn chặn hơn 220 thanh thiếu niên tụ tập, có biểu hiện đua xe trái phép

Sáng 16-8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, rạng sáng cùng ngày, lực lượng công an huy động hơn 110 cán bộ, chiến sĩ ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập, có biểu hiện đua xe trái phép trên đường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành.

Từ 1 giờ 45 phút đến 5 giờ 30 phút, các lực lượng công khai, hóa trang, trinh sát cùng các chốt kiểm soát được triển khai trên đường Phạm Văn Đồng.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, đưa hơn 220 thanh thiếu niên cùng 137 xe mô tô, xe máy các loại về làm việc do tụ tập, điều khiển phương tiện vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông và có biểu hiện đua xe trái phép.

Các thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: ĐVCC

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, việc huy động đồng bộ các lực lượng nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện độ chế, nẹt pô, gây mất trật tự, an toàn giao thông và an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lực lượng công an đưa nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông về trụ sở làm việc. Ảnh: ĐVCC

Cơ quan chức năng đang xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính và củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

NGUYỄN TRANG