Quảng Ngãi: Ươm giống cà phê cấp miễn phí cho đồng bào Xơ Đăng

Ngày 4-11, UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hàng trăm người dân Xơ Đăng cùng cán bộ xã đang làm vườn ươm để ươm hạt cà phê, lấy cây giống cấp phát miễn phí cho người dân.

Vườn ươm cà phê để cung cấp cây giống cho dân

Vào tháng 7-2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tu Mơ Rông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, xã kêu gọi không nhận hoa chúc mừng, thay vào đó vận động ủng hộ cây giống, phân bón hoặc kinh phí cho chương trình “Ươm mầm tương lai – Phát triển cây trồng bền vững”.

Hưởng ứng lời kêu gọi, người dân, doanh nghiệp ủng hộ 104.500 cây cà phê giống, 294 triệu đồng và nhiều loại phân bón.

Từ nguồn hỗ trợ này, xã đã cấp phát cây giống cho người dân, đồng thời dùng số kinh phí trên mua 813kg hạt cà phê để tự ươm, cung cấp giống cho 17 thôn.

Những ngày này, hàng trăm người dân Xơ Đăng phối hợp cán bộ chuyên môn làm lán, lên luống, cải tạo đất và bón phân để gieo hạt. Đến nay, xã hoàn thành 6/13 vườn ươm, mỗi vườn rộng khoảng 1.000m²; 7 vườn còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2025.

Từ số hạt giống ươm đợt này, xã kỳ vọng tạo ra khoảng 1,3 triệu cây, cung cấp miễn phí cho người dân trồng 276ha cà phê.

Ông Dương Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết, do kinh phí hạn chế, xã chọn cách tự ươm giống với sự tham gia của người dân, thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động, không trông chờ ỷ lại.

"Cán bộ chuyên môn được phân công theo dõi kỹ thuật để bảo đảm tỷ lệ nảy mầm cao. khi hoàn thành, cây giống sẽ được cấp phát ngay để người dân xây dựng vườn cà phê đặc sản, hữu cơ, hướng đến mục tiêu thoát nghèo bền vững", ông Dương Đăng Khoa nói.

HỮU PHÚC