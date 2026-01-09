Văn hóa - Giải trí

“Một chút yêu thương” xoa dịu nỗi đau tai nạn giao thông

SGGPO

Với mong muốn chung tay đồng hành cùng những hoàn cảnh không may gặp tai nạn giao thông, tối 8-1, CLB Doanh nhân và Pháp luật tổ chức Chương trình nghệ thuật mang tên “Một chút yêu thương" lần 3.

Ảnh chụp Màn hình 2026-01-08 lúc 23.54.09.png
BTC trao hỗ trợ các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông

Đêm nhạc có sự phối hợp và tham dự của đại diện Ban An toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Thành phố Cần Thơ.

Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ: Cẩm Vân - Khắc Triệu - Cece Trương, Sỹ Luân, Hiền Mai, Nguyễn Quốc Đại, Tánh Linh, Jee Trần, Kim Liên, Thanh Thủy, Trương Hiếu Thảo, Thanh Bình, Tú Hạnh, Hà Nguyễn, Hồng Mơ, nhóm nhạc Era Wave, nhóm hợp xướng Cantus...

Nhiều ca khúc, màn trình diễn ý nghĩa, xúc động được gửi đến khán giả: Trên mảnh đất tình người (Trần Long Ẩn); Nếu một mai tôi bay lên trời, Người gieo mầm xanh (Hứa Kim Tuyền); Ba kể con nghe (Nguyễn Hải Phong); Sống như những đóa hoa (Tạ Quang Thắng); Ánh đèn trong thành phố (Huỳnh Đức); Tiểu phẩm “An toàn giao thông”...

612609377_25754656284145783_1319954682877986455_n.jpg
Một số tiết mục

Đan xen là các thước phim thực tế về nghị lực vươn lên của các nạn nhân. Đặc biệt, có phần giao lưu của gia đình nghệ sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu - Cece Trương, Sỹ Luân, Hiền Mai.

Năm 2014, một vụ tai nạn giao thông khiến Cece Trương bị đa chấn thương nghiêm trọng, dập phổi, liệt tứ chi. Nhưng rồi, bằng tình yêu thương vô bờ bến, Cẩm Vân - Khắc Triệu đã tạo nên phép màu cho con. Hình ảnh Cece Trương rạng rỡ đứng trên sân khấu hát cùng ba mẹ hôm nay là câu trả lời ngọt ngào nhất cho sức mạnh của “Một chút yêu thương” được nhân lên gấp bội từ gia đình.

Diễn viên Hiền Mai và nhạc sĩ Sỹ Luân cũng chia sẻ xúc động về hành trình không may gặp tai nạn nạn giao thông, khổ đau, hồi phục, tiếp tục cống hiến nghệ thuật đến hôm nay.

612631008_25754656884145723_5496841532283884271_n.jpg
Gia đình nghệ sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu - Cece Trương chia sẻ
612255381_25755119517432793_3070235518659900339_n.jpg
Sỹ Luân, Hiền Mai chia sẻ

Trong đêm nhạc, ban tổ chức kết nối những tấm lòng hảo tâm, cùng trao 500 suất hỗ trợ (2 triệu đồng/suất) cho các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông hoàn cảnh khó khăn tại 10 tỉnh, thành phía Nam.

Ban tổ chức cũng trao 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho Ban An toàn giao thông và lực lượng cảnh sát giao thông các tỉnh, thành như Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Cần Thơ…

Tại chương trình, nhiều nhà hảo tâm, khán giả còn quyên góp trực tiếp hơn 135 triệu đồng, đồng hành cùng ban tổ chức hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông trong thời gian tới.

612330623_25754743890803689_6352055804162781889_n.jpg
611750830_25754743670803711_5447900927122104936_n.jpg
BTC đấu giá tác phẩm nghệ thuật, đóng góp ủng hộ các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông
TIỂU TÂN

Từ khóa

Một chút yêu thương Một chút yêu thương lần 3 Ccương trình nghệ thuật thiện nguyện CLB Doanh nhân và Pháp luật tổ chức Cẩm Vân - Khắc Triệu - Cece Trương Sỹ Luân Hiền Mai Nguyễn Quốc Đại Tánh Linh Jee Trần Kim Liên Thanh Thủy Trương Hiếu Thảo Thanh Bình Tú Hạnh Hà Nguyễn Hồng Mơ nhóm nhạc Era Wave nhóm hợp xướng Cantus Ban An toàn giao thông Phòng Cảnh sát giao thông

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn