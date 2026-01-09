“Một chút yêu thương” xoa dịu nỗi đau tai nạn giao thông

Với mong muốn chung tay đồng hành cùng những hoàn cảnh không may gặp tai nạn giao thông, tối 8-1, CLB Doanh nhân và Pháp luật tổ chức Chương trình nghệ thuật mang tên “Một chút yêu thương" lần 3.

BTC trao hỗ trợ các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông

Đêm nhạc có sự phối hợp và tham dự của đại diện Ban An toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Thành phố Cần Thơ.

Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ: Cẩm Vân - Khắc Triệu - Cece Trương, Sỹ Luân, Hiền Mai, Nguyễn Quốc Đại, Tánh Linh, Jee Trần, Kim Liên, Thanh Thủy, Trương Hiếu Thảo, Thanh Bình, Tú Hạnh, Hà Nguyễn, Hồng Mơ, nhóm nhạc Era Wave, nhóm hợp xướng Cantus...

Nhiều ca khúc, màn trình diễn ý nghĩa, xúc động được gửi đến khán giả: Trên mảnh đất tình người (Trần Long Ẩn); Nếu một mai tôi bay lên trời, Người gieo mầm xanh (Hứa Kim Tuyền); Ba kể con nghe (Nguyễn Hải Phong); Sống như những đóa hoa (Tạ Quang Thắng); Ánh đèn trong thành phố (Huỳnh Đức); Tiểu phẩm “An toàn giao thông”...

Một số tiết mục

Đan xen là các thước phim thực tế về nghị lực vươn lên của các nạn nhân. Đặc biệt, có phần giao lưu của gia đình nghệ sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu - Cece Trương, Sỹ Luân, Hiền Mai.

Năm 2014, một vụ tai nạn giao thông khiến Cece Trương bị đa chấn thương nghiêm trọng, dập phổi, liệt tứ chi. Nhưng rồi, bằng tình yêu thương vô bờ bến, Cẩm Vân - Khắc Triệu đã tạo nên phép màu cho con. Hình ảnh Cece Trương rạng rỡ đứng trên sân khấu hát cùng ba mẹ hôm nay là câu trả lời ngọt ngào nhất cho sức mạnh của “Một chút yêu thương” được nhân lên gấp bội từ gia đình.

Diễn viên Hiền Mai và nhạc sĩ Sỹ Luân cũng chia sẻ xúc động về hành trình không may gặp tai nạn nạn giao thông, khổ đau, hồi phục, tiếp tục cống hiến nghệ thuật đến hôm nay.

Gia đình nghệ sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu - Cece Trương chia sẻ

Sỹ Luân, Hiền Mai chia sẻ

Trong đêm nhạc, ban tổ chức kết nối những tấm lòng hảo tâm, cùng trao 500 suất hỗ trợ (2 triệu đồng/suất) cho các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông hoàn cảnh khó khăn tại 10 tỉnh, thành phía Nam.

Ban tổ chức cũng trao 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho Ban An toàn giao thông và lực lượng cảnh sát giao thông các tỉnh, thành như Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Cần Thơ…

Tại chương trình, nhiều nhà hảo tâm, khán giả còn quyên góp trực tiếp hơn 135 triệu đồng, đồng hành cùng ban tổ chức hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông trong thời gian tới.

BTC đấu giá tác phẩm nghệ thuật, đóng góp ủng hộ các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông

TIỂU TÂN