Quảng Trị: Bé 6 tuổi tử vong nghi bị bệnh dại

Ngày 11-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ghi nhận một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại.

Nạn nhân là bé trai 6 tuổi, trú tại xã Kim Phú, sau khi bị chó cắn vào tháng 12-2025 nhưng không tiêm vaccine phòng dại.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng tháng 12-2025, cháu C.G.H (6 tuổi) bị chó cắn vào ngón tay. Sau khi bị cắn, cháu không được tiêm vaccine phòng bệnh dại. Trong suốt gần 3 tháng sau đó, cháu không có biểu hiện bất thường.

Bé 6 tuổi tử vong nghi bị bệnh dại. Ảnh: CDC Quảng Trị

Đến chiều 9-3, cháu xuất hiện các triệu chứng nôn mửa, sùi bọt mép và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não, chưa loại trừ bệnh dại.

Cùng ngày, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới lúc 19 giờ 50 phút trong tình trạng lơ mơ, nôn nhiều.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút, bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng tăng tiết đờm dãi, kích động, sợ ánh sáng, sợ gió, sợ âm thanh, sợ nước, phản xạ ánh sáng kém và sốt cao liên tục.

Đến 22 giờ cùng ngày, bệnh nhi ngưng thở, ngưng tim và được các bác sĩ hồi sức tim đập trở lại. Sau đó, gia đình xin đưa bệnh nhi về nhà và cháu tử vong trên đường về.

Hiện CDC Quảng Trị đã đề nghị các cơ quan chức năng rà soát việc nuôi chó, mèo trên địa bàn và tăng cường tuyên truyền phòng chống bệnh dại. Đồng thời khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vaccine phòng dại kịp thời.

MINH PHONG