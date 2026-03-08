Phát hiện sớm, khoanh vùng xử lý nhanh dịch bệnh, không để ảnh hưởng tới bầu cử

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa ban hành kế hoạch bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lực lượng chức năng phun hóa chất khử khuẩn, bảo đảm môi trường sạch sẽ

Theo kế hoạch, toàn bộ hệ thống kiểm soát bệnh tật của Hà Nội tập trung tăng cường các hoạt động giám sát dịch tễ, kiểm soát vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn nguồn nước trong giai đoạn trước, trong và sau ngày bầu cử.

CDC Hà Nội chịu trách nhiệm giám sát, điều phối và triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên toàn thành phố.

Các đơn vị trực thuộc duy trì chế độ trực 24/7, củng cố các đội chống dịch cơ động, sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống phát sinh.

Công tác giám sát dịch bệnh được triển khai theo nguyên tắc phát hiện sớm, xử lý nhanh từ cơ sở.

Các trạm y tế xã, phường tăng cường theo dõi tình hình dịch tễ, chủ động phát hiện sớm các ổ dịch nhỏ nhất để kịp thời khoanh vùng, xử lý triệt để, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng; tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng phương án phòng, chống dịch tại địa bàn, bố trí các tổ phòng, chống dịch thường trực tại điểm bầu cử, sẵn sàng triển khai giám sát y tế và lấy mẫu xét nghiệm khi cần thiết.

Lực lượng chức năng tăng cường lấy mẫu nước sinh hoạt đảm bảo an toàn nguồn nước

Đáng chú ý, hoạt động kiểm dịch y tế quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng được đẩy mạnh. Lực lượng kiểm dịch phối hợp các đơn vị liên quan sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm để áp dụng biện pháp cách ly, xử lý và chuyển điều trị theo quy định.

Cùng với đó, CDC Hà Nội và các đoàn kiểm tra sẽ giám sát định kỳ và đột xuất, tổ chức lấy mẫu nước để xét nghiệm các chỉ số lý, hóa, vi sinh, đặc biệt là nồng độ Clo dư nhằm bảo đảm an toàn nguồn nước.

Đồng thời, hoạt động phun khử khuẩn môi trường, lau khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tại điểm bầu cử sẽ được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

MINH KHANG