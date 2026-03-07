Rà soát, thu hồi hơn 700 loại sản phẩm thực phẩm là hàng giả, kém chất lượng

Qua quá trình đấu tranh, cơ quan công an đã xác định 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả và 675 loại sản phẩm khác có thành phần, hàm lượng nguyên liệu không bảo đảm theo tiêu chuẩn công bố sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế vừa có công văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở ATTP TPHCM; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương về khẩn trương rà soát, kiểm tra và thu hồi các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả hoặc không bảo đảm theo tiêu chuẩn đã công bố.

Mới đây, Cục ATTP đã nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật liên quan lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho thấy, qua quá trình đấu tranh đã xác định 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả và 675 loại sản phẩm khác có thành phần, hàm lượng nguyên liệu không bảo đảm theo tiêu chuẩn công bố sản phẩm.

Các sản phẩm này do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất, gia công trong giai đoạn từ năm 2018 - 2025. Doanh nghiệp có trụ sở đăng ký tại số 56 ngõ 144 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, Hà Nội và nhà máy sản xuất đặt tại khối 8, xã Sóc Sơn, Hà Nội.

Một số sản phẩm của Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất không bảo đảm chất lượng

Trước tình hình trên, Cục ATTP đề nghị các đơn vị cùng địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành thu hồi toàn bộ 67 sản phẩm là hàng giả và 675 sản phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn công bố đang lưu hành trên thị trường.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các lô sản phẩm nêu trên còn lưu thông, các đơn vị cần thu hồi ngay, đồng thời cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an để xử lý theo quy định và báo cáo kết quả về Cục ATTP. Cùng với đó, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm những nội dung chỉ đạo liên quan công tác hậu kiểm ATTP và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech, cùng 3 đồng phạm về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng làm rõ, doanh nghiệp này đã sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả để sản xuất và đưa các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ra thị trường. Cùng với đó, lãnh đạo doanh nghiệp đã chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu hơn 121 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

