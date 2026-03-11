Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh, kiểm tra nghiêm ngặt hồ sơ hiến, ghép tạng

Trước việc một số đường dây môi giới, mua bán nội tạng bị triệt phá, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các bệnh viện, sở y tế và cơ sở khám chữa bệnh có thực hiện ghép mô, bộ phận cơ thể người tăng cường quản lý, rà soát và chấn chỉnh việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực này.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác cùng các văn bản hướng dẫn liên quan; nghiêm cấm mọi hành vi môi giới, mua bán mô, bộ phận cơ thể người dưới bất kỳ hình thức nào. Người đứng đầu cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm tại đơn vị.

Các bệnh viện có thực hiện ghép tạng phải rà soát toàn bộ quy trình chuyên môn liên quan đến hoạt động hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người; trong đó đặc biệt kiểm tra chặt chẽ khâu tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và xác minh mối quan hệ giữa người hiến và người nhận, nhất là với các trường hợp hiến tạng từ người sống.

Các y, bác sĩ tri ân một người chết não hiến tạng cho y học

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh chủ động phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu môi giới, mua bán mô, bộ phận cơ thể người. Trường hợp có nghi vấn, đơn vị phải kịp thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên và phối hợp xác minh, xử lý theo quy định.

Các sở y tế được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn có thực hiện ghép tạng; thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm.

Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây, cơ quan chức năng phát hiện một số đường dây môi giới, mua bán, thậm chí chiếm đoạt mô, bộ phận cơ thể người hoạt động trái phép. Các đối tượng thường tìm kiếm người cần ghép tạng và người hiến qua mạng xã hội rồi đứng ra môi giới bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Những hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà còn ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp, uy tín ngành y tế, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, tính mạng người dân.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 3 bị can để điều tra về tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người. Theo điều tra, các đối tượng môi giới mua bán gan, thận với giá từ hàng trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

QUỐC LẬP