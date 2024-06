Quốc hội thông qua dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Quốc hội vừa thông qua dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp với tỷ lệ tán thành đạt 95,47% tổng số đại biểu Quốc hội (ĐB).

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới cho biết, dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý có 7 chương, 86 điều; so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý không thay đổi về số chương, tăng 1 điều (bổ sung điều 28 quy định về phát triển công nghệ lưỡng dụng và điều 71 quy định về đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi chuyên gia phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh; bỏ điều 80 quy định về trách nhiệm của tòa án nhân dân).

Quang cảnh hội trường Diên Hồng chiều 27-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Về ý kiến cho rằng, Luật Đấu thầu chỉ cho phép chỉ định thầu đối với gói thầu cần bảo vệ bí mật nhà nước, do đó Luật này cần có quy định đặc thù về việc lựa chọn nhà thầu đối với chương trình, dự án đầu tư, mua sắm vật tư cho sản xuất công nghiệp quốc phòng, an ninh có nội dung được xác định mức độ "tối mật", ông Lê Tấn Tới cho biết, tiếp thu ý kiến này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung nội dung “đàm phán, ký kết hợp đồng tiếp nhận chuyển giao công nghệ, liên doanh, liên kết với đối tác nước ngoài” và chỉnh lý một số nội dung cho phù hợp với Luật Đấu thầu.

“Dự thảo Luật cũng đã quy định về giá vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ được xác định theo quy định của pháp luật khi áp dụng phương pháp định giá chung có nội dung đặc thù; quy định về thực hiện chỉ định nhà cung cấp và áp dụng hình thức đàm phán giá đối với việc mua sắm sản phẩm mẫu, vật tư, bán thành phẩm đặc chủng phục vụ sản xuất quốc phòng, an ninh”, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh nêu rõ.

ĐB biểu quyết thông qua Luật. Ảnh: QUANG PHÚC

Một số ý kiến đề nghị quy định về việc cho phép chuyển nguồn trong trường hợp ngân sách mua sắm, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt thực hiện theo hình thức giao nhiệm vụ đặt hàng đã đấu thầu nhưng chưa thực hiện được hoặc chưa sử dụng hết.

Tiếp thu ý kiến của dự thảo Luật đã bổ sung nội dung: “Ngân sách mua sắm, sản xuất sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt nếu chưa sử dụng hết thì được phép chuyển nguồn đến khi nghiệm thu, thanh lý hợp đồng hoặc kết thúc nhiệm vụ”.

Về Quỹ Công nghiệp quốc phòng, an ninh có ý kiến đề nghị Chính phủ định kỳ hàng năm báo cáo Quốc hội về kết quả hoạt động và việc quản lý sử dụng Quỹ; ông Lê Tấn Tới giải trình, Quỹ Công nghiệp quốc phòng, an ninh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và phải tuân thủ đầy đủ các quy định về chế độ báo cáo theo Luật Ngân sách Nhà nước; do đó, không cần thiết bổ sung nội dung trên trong dự thảo Luật.

Liên quan đến tổ hợp công nghiệp quốc phòng, tiếp thu ý kiến ĐB, Luật đã quy định cụ thể hơn chức năng, nhiệm vụ, thành phần của tổ hợp công nghiệp quốc phòng; quy định việc “chuyển giao, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại”.

ANH PHƯƠNG