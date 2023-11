Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: Văn hóa và con người là nền tảng xuyên suốt

Ngày 21-11, Ban Pháp chế HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Đạt, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM làm trưởng đoàn giám sát Công an TPHCM về tình hình kết quả hoạt động của ngành công an và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tư pháp năm 2023 trên địa bàn TPHCM.