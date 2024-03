Quỹ tài chính để phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh có ý nghĩa chiến lược

Thường trực cơ quan thẩm tra nhận định, việc hình thành một quỹ tài chính để hỗ trợ ngân sách nhà nước phục vụ cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh là giải pháp phù hợp, là cơ chế đặc thù, vượt trội, có ý nghĩa chiến lược.

Tiếp tục chương trình nghị sự phiên họp thứ 31, sáng 15-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp với trên 100 lượt ý kiến. Trên cơ sở đó, cùng với chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã rà soát và bổ sung, chỉnh lý trong dự thảo luật nhiều quy định, chính sách khác với quy định của các luật liên quan.

Cụ thể, về quản lý hoạt động sản xuất quốc phòng, an ninh, dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng quy định tách bạch, cụ thể các nội dung về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản xuất, cung cấp sản phẩm quốc phòng an ninh.

Đối với hoạt động đấu thầu, dự thảo luật dẫn chiếu quy định Luật Đấu thầu với hình thức đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Về nguồn vốn cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị quy định chính sách “Nhà nước ưu tiên ngân sách đầu tư, có các cơ chế, chính sách đặc thù bảo đảm cho công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp”.

Cũng với mục đích giúp các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt là doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính, Thường trực cơ quan thẩm tra nhận định, việc hình thành một quỹ tài chính để hỗ trợ ngân sách nhà nước phục vụ cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh là giải pháp phù hợp, là cơ chế đặc thù, vượt trội, có ý nghĩa chiến lược.

