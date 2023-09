Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế

Năm 2023 là năm “bản lề” để tạo tiền đề hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ chủ động thực hiện nhiều giải pháp căn cơ, trong 9 tháng đầu năm 2023, kinh tế của tỉnh tiếp tục đà phục hồi và phát triển tốt.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt

Xác định là năm “bản lề” nên các đơn vị, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện 11 công trình, dự án, chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Trong đó, nhiều công trình, dự án đạt tiến độ tốt như: cầu Rạch Miễu 2 và đường gom; hệ thống thủy lợi, cấp nước; nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao; các dự án điện gió; thành lập Trường Đại học Tây Nam bộ thuộc Đại học Quốc gia TPHCM… Đáng chú ý là các dự án đầu tư KCN Phú Thuận, khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ KCN Phú Thuận đang đẩy nhanh tiến độ.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm 2023 cho thấy, có 1/21 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết; 9/21 chỉ tiêu xấp xỉ đạt; 7/21 chỉ tiêu đạt từ 50-80%; riêng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) có thấp hơn so với nghị quyết nhưng vẫn đạt được 4,45%. Nhìn chung, về tình hình sản xuất, kinh doanh và phát triển các ngành, lĩnh vực đều tăng trưởng khá ổn định. Trong đó, hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được duy trì và phát triển; trong 9 tháng qua, tăng trưởng đạt 6,22%, đóng góp 1,28% điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; giá trị sản xất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 28.700 tỷ đồng, tăng 5,51% so cùng kỳ và đạt 72,74% kế hoạch. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước đạt trên 4.123 tỷ đồng, đạt 76,54% dự toán Trung ương giao và 74,19% dự toán địa phương phấn đấu, tăng 2,23% so cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa là 4.013 tỷ đồng, đạt 76,32% dự toán Trung ương giao và 73,93% địa phương phấn đấu, tăng 1,74% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước 110,7 tỷ đồng, đạt 85,18% dự toán Trung ương giao và địa phương phấn đấu, tăng 23,94% so cùng kỳ…

Theo đánh giá, để có kết quả 9 tháng đầu năm 2023 như trên là nhờ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm của UBND tỉnh và sự quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn của chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp

Quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu các cấp ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong đó, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm; thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên - môi trường; đẩy mạnh quản lý công tác thu - chi và điều hành có hiệu quả ngân sách nhà nước.

Đồng thời, tăng cường các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; tiếp tục nâng cao công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - trật tự xã hội và tập trung hoàn thành quy hoạch tỉnh; tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các chương trình liên kết vùng và công tác đối ngoại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh cho rằng, để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng cuối năm và cả nhiệm kỳ, vấn đề cốt lõi là phải có sự đồng lòng, thống nhất cao của các cấp ngành, quyết tâm hành động cao nhất để tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đồng thời, địa phương sẽ nâng cao năng lực quản lý, điều hành, thực thi công vụ đối với từng cán bộ, công chức, viên chức để phối hợp giải quyết các bất cập, tồn tại nhanh và hiệu quả hơn.

Song song đó, tỉnh cũng tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức công bố quy hoạch kết hợp với các hoạt động xúc tiến đầu tư để huy động nguồn lực thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt. Chủ động, tích cực thực hiện tốt các hoạt động hợp tác liên kết vùng, tiểu vùng để mở rộng, tối ưu hóa nguồn lực, trọng tâm là TPHCM, tiểu vùng duyên hải phía Đông ĐBSCL.