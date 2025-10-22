Ra mắt bộ ba cuốn sách của tác giả N.Henry Hoang T.P.B

Bộ ba tác phẩm vừa ra mắt của tác giả N.Henry Hoang T.P.B đánh dấu bước tiến mới trong hành trình tìm kiếm câu trả lời tìm về với hạnh phúc của gia đình. Bộ ba tác phẩm này hứa hẹn mang đến cho độc giả những trải nghiệm đa dạng và phong phú.

Toàn cảnh sự kiện ra mắt sách

Bí mật DESO - Tại sao người thành công thường cô đơn? Cuốn sách chia sẻ các câu chuyện đời thường những chiêm nghiệm “niềm vui” và “hạnh phúc” đích thực trong đời sống. Khi hiểu được bí mật DESO, bạn sẽ hiểu đúng hơn về sự khác biệt giữa niềm vui và hạnh phúc.

Tiền có mua được tuổi thơ con? Hành trình đi tìm kho báu trên ngọn núi tuyết: độc giả sẽ được khám phá những suy ngẫm chân thực và sâu sắc của một người cha về hành trình nuôi dạy con giữa xã hội hiện đại.

Lá thư cha gửi con gái: cuốn sách không chỉ là tâm tình của một người làm cha muốn gửi tới con gái, mà còn là món quà tác giả muốn trao đến tất cả những người làm cha mẹ, những người đang tìm cách yêu thương và đồng hành cùng con cái của mình trong cuộc sống.

Tại buổi ra mắt sách, tác giả và các khách mời đã chung tay đóng góp 50.000.000 đồng, chuyển khoản đến Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam – tỉnh Thái Nguyên, để chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ vừa qua.

THIÊN HÀ