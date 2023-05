Ra quân thực hiện "Quận an toàn giao thông”

Công an quận Phú Nhuận ra quân tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, kiên quyết lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các lỗi trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các hành vi vi phạm liên quan nồng độ cồn, xử lý vi phạm xe ba bánh, xe bốn bánh tự chế, xe mù mờ,...

Ngày 23-5, quận Phú Nhuận tổ chức phát động ra quân triển khai mô hình “Quận an toàn giao thông”.

Tại buổi lễ, Trưởng Công an quận Phú Nhuận Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ đạo các lực lượng trực thuộc phấn đấu kéo giảm từ 5-10% trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương do Tai nạn giao thông (TNGT) so với năm 2022.

Đồng thời, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài; tăng 30% số vụ việc phát hiện vi phạm liên quan nồng độ cồn so với năm 2022; phát hiện, xử lý hiệu quả chuyên đề xử lý vi phạm xe ba bánh, xe bốn bánh tự chế, xe mù mờ, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý thông qua camera ghi hình, camera giám sát; phấn đấu xử phạt các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT và ùn tắc giao thông trên 60% số vụ kiểm tra xử lý.

Quận cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân ý thức và kỹ năng nhường đường khi tham gia giao thông, kết hợp với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quy định “không nhường đường” khi tham gia giao thông. Đặc biệt, quận sẽ triển khai nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, tăng cường tuyên truyền trong học sinh, sinh viên.

Tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Trần Quang Sang giao Công an quận chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp nhằm triển khai thực hiện đạt và vượt 9 chỉ tiêu đề ra đối với mô hình “Quận an toàn giao thông”.

“Ngay sau buổi lễ, tôi đề nghị các đội nghiệp vụ, Tổ tuần tra 363 Công an quận, Công an 13 phường tăng cường tuần tra, kiểm soát; khẩn trương rà soát, xác định khu vực, tuyến có nguy cơ xảy ra TNGT, ùn tắc giao thông... để bố trí lực lượng tạo hiệu ứng tuyên truyền công tác của lực lượng công an”, ông Trần Quang Sang nhấn mạnh.

Dịp này, Công an quận Phú Nhuận cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận ký kết chương trình phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.