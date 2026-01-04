Rực rỡ “Sân khấu tinh hoa” mở màn Chung kết “Tân binh toàn năng”

Hành trình tìm kiếm những gương mặt xuất sắc cho đội hình ra mắt chính thức của Tân binh toàn năng đang bước vào giai đoạn gay cấn.

Sân khấu tinh hoa

Tập 14, mở màn vòng Chung kết với “Sân khấu tinh hoa”, đã mang đến không khí giàu cảm xúc cùng 3 tiết mục bùng nổ, diễn ra tối 4-1. Các nghệ sĩ trẻ không chỉ phô diễn tài năng mà còn kể câu chuyện về sự trưởng thành, tình bạn và khát khao chinh phục nghệ thuật.

Vòng Chung kết gồm 2 sân khấu: Sân khấu tinh hoa và Sân khấu thi đấu quốc tế. Ở Sân khấu tinh hoa, các tân binh lần lượt trình diễn 3 tiết mục: solo, duo (hát đôi) và nhóm. Khán giả tại trường quay trực tiếp bình chọn, ban tổ chức sẽ căn cứ kết quả để xác định những gương mặt góp mặt trong đội hình ra mắt chính thức.

Ở Sân khấu thi đấu quốc tế, nhóm nhạc quốc tế biểu diễn trước, khán giả bình chọn và số điểm này được lấy làm “cột mốc thử thách”. Sau đó, đội hình Tân binh thăng cấp trình diễn và được chấm điểm; kết quả sẽ được so sánh để xác định việc vượt qua thử thách.

Phúc Nguyên trình diễn

Trong phần solo của “Sân khấu tinh hoa”, tân binh Phúc Nguyên mang đến ca khúc “1%”, kể về hành trình nỗ lực thay đổi bản thân. Dưới sự dẫn dắt của nhà sản xuất toàn năng SOOBIN cùng sự kiên trì của bản thân, Phúc Nguyên hoàn thiện tiết mục phù hợp với màu sắc cá nhân. Sự kết hợp giữa vũ đạo đương đại và tiếng đàn piano tạo nên màn trình diễn giàu cảm xúc, đánh dấu bước chuyển mình từ “thí sinh đi thi” sang “nghệ sĩ trình diễn”.

Đức Duy và Duy Lân

Tiết mục “More n more” của Đức Duy và Duy Lân mang đến góc nhìn về tình bạn và sự gắn kết trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Trong khi đó, tiết mục nhóm “Chính là cảm giác này” do 8 tân binh thể hiện đã truyền năng lượng tươi vui, tích cực đến khán giả.

SOOBIN dẫn dắt các tân binh

Đáng chú ý, sự xuất hiện của nhóm nhạc quốc tế Tempest (Hàn Quốc) dự kiến tham gia “Sân khấu thi đấu quốc tế” cùng các tân binh đã tạo nên bầu không khí làm việc chuyên nghiệp, đặt ra thử thách không nhỏ cho đội hình Tân binh thăng cấp. Việc lấy điểm bình chọn của một nhóm nhạc có tên tuổi làm “cột mốc thử thách” được xem là bài toán khó, buộc các tân binh phải nỗ lực nhiều hơn để giành những vị trí ra mắt cuối cùng.

Nhóm nhạc Tempest và các tân binh Việt Nam

Chương trình “Tân binh toàn năng” định hình tiêu chuẩn mới cho mô hình đào tạo thần tượng tại Việt Nam khi không khai thác yếu tố drama, giật gân, mà tập trung vào trình độ chuyên môn và sự chuyên nghiệp trong quá trình rèn luyện. Chương trình hiện phát sóng trên VTV3 lúc 20 giờ thứ bảy hằng tuần; đồng thời được đăng tải trên kênh YouTube YeaH1 One và ứng dụng giải trí MangoPlus lúc 20 giờ 30.

