Rút ngắn thủ tục gắn đồng hồ nước

Theo báo cáo đánh giá sự hài lòng đối với chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ công ích trên địa bàn TPHCM năm 2022 do Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM thực hiện, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ cấp nước là 84,9%. Điều đó cho thấy, ngành nước thành phố đã có nhiều nỗ lực mang lại dịch vụ cung cấp nước sạch tốt nhất cho người dân, đặc biệt luôn duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch.

Gắn mới đồng hồ nước trong ngày

Ngày đầu tháng 9, ông Nguyễn Thành An (phường Đa Kao, quận 1) có nhu cầu gắn mới đồng hồ nước (ĐHN) cho căn nhà mới vừa sang tên. Ông An gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng của Công ty CP Cấp nước Bến Thành (thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - SAWACO) hỏi thủ tục cấp mới ĐHN, được bộ phận chăm sóc khách hàng hướng dẫn chi tiết cách nộp hồ sơ trực tiếp và trực tuyến. Vì không rành công nghệ, nhà lại gần công ty, ông An đến trực tiếp trụ sở Công ty CP Cấp nước Bến Thành và được hỗ trợ với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Sau khi hướng dẫn ông An nộp các hồ sơ, công ty cử nhân viên đến khảo sát và thực hiện gắn mới ĐHN cho gia đình trong buổi chiều cùng ngày. Chia sẻ về điều này, đại diện Công ty CP Cấp nước Bến Thành cho biết, địa chỉ gia đình ông An đề nghị gắn ĐHN không phải xin giấy phép đào đường nên quy trình được giải quyết ngay trong ngày.

Trên thực tế, kết quả đó còn đến từ việc thời gian qua, Công ty CP Cấp nước Bến Thành đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đặc biệt là tập trung thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian xử lý.

Không chỉ Công ty CP Cấp nước Bến Thành, mà các đơn vị cấp nước thành viên của SAWACO đều lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, cả về thủ tục lẫn dịch vụ chăm sóc. Hầu hết các phòng giao dịch khách hàng của ngành cấp nước được xây sửa khang trang, hiện đại, giúp khách hàng cảm thấy được chăm sóc ngày một tốt hơn.

Thời gian qua, các đơn vị cấp nước thành viên SAWACO cũng đồng loạt triển khai mạnh mẽ các giải pháp cải tiến quy trình quản lý, ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác chuyên môn. Kết quả góp phần nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo cấp nước an toàn, kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Hiện nay, các đơn vị cấp nước, trong đó có Công ty Cấp nước Trung An đề nghị các địa phương hỗ trợ thông báo đến người dân về việc cập nhật VNeID làm cơ sở để cấp định mức nước sinh hoạt.

Theo đại diện Công ty Cấp nước Trung An, cung cấp mã số định danh để cập nhật định mức nước nhằm đảm bảo quyền lợi của mỗi người dân về chủ trương hỗ trợ giá nước sinh hoạt của thành phố.

Giải quyết hồ sơ, thủ tục trực tuyến

Ông Nguyễn Thanh Sử, Phó Tổng giám đốc SAWACO, cho biết, thời gian qua, SAWACO và các đơn vị cấp nước thành viên tập trung triển khai các giải pháp khoa học - công nghệ nhằm mang lại tiện ích tối ưu cho khách hàng. Chẳng hạn việc triển khai hợp đồng dịch vụ cấp nước điện tử; bổ sung các chức năng trong hệ thống phát hành hóa đơn điện tử (theo yêu cầu của cơ quan thuế ); xây dựng hệ thống ứng dụng số hóa hồ sơ, tạo sự thuận tiện cho đơn vị lẫn khách hàng sử dụng nước.

Các đơn vị còn ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác quản lý, ban hành bảng mã tình trạng đồng hồ nước nhằm đồng bộ trong công tác quản lý dữ liệu ĐHN, hỗ trợ công tác quản lý tiêu thụ nước của khách hàng tại các đơn vị cấp nước… Tính đến tháng 6-2023, ngành cấp nước thành phố đã thu thập và cập nhật thông tin khách hàng, định danh cá nhân cho gần 1,6 triệu số định danh. Đây là cơ sở quản lý định mức nước sinh hoạt phù hợp yêu cầu mới, nhất là quản lý khách hàng theo hình thức định danh điện tử - VNeID.

Theo ông Nguyễn Thanh Sử, ngành nước thành phố luôn lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo hiệu quả của chất lượng dịch vụ. Vì vậy, SAWACO cùng các đơn vị cấp nước thành viên luôn nỗ lực không ngừng trong quản lý, điều hành để phục vụ tốt nhất cho hơn 2 triệu khách hàng đang sử dụng nước máy ở thành phố.

Thời gian tới, SAWACO và các đơn vị cấp nước thành viên tiếp tục hoàn thiện tính năng tiếp nhận trực tuyến yêu cầu gắn mới ĐHN, nâng, dời, đổi cỡ ĐHN; đăng ký định mức nước sinh hoạt; tiếp nhận phản ánh, khiếu nại trên ứng dụng chăm sóc khách hàng; thanh toán tiền nước trực tuyến. Tiếp tục thực hiện kết nối giữa ứng dụng chăm sóc khách hàng SAWACO và các phần mềm tại đơn vị cấp nước nhằm đồng bộ dữ liệu tự động liên thông, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan cấp nước. Đặc biệt, SAWACO đã xây dựng ứng dụng chăm sóc khách hàng trên thiết bị di động, phát triển các chức năng cho phép hệ thống phản hồi tức thời tình trạng thanh toán của khách hàng; thông tin lịch đọc số, báo chỉ số nước đến người dân để tạo sự chủ động, thuận tiện.