Samsung Electronics giới thiệu những cải tiến mới nhất cho ngôi nhà kết nối

Xuyên suốt buổi họp báo tại IFA 2023, Samsung Electronics đã nhấn mạnh tầm nhìn của SmartThings, cho phép người dùng trên khắp châu Âu tập trung vào những chủ đề quan trọng mà họ quan tâm – từ việc tiết kiệm năng lượng, tăng cường bảo mật và tiếp cận giải trí thú vị để làm cho cuộc sống hằng ngày trở nên hiệu quả hơn.

Ứng dụng SmartThings cho phép người dùng điều khiển ngôi nhà của họ từ bất cứ đâu, giúp họ tận hưởng giải trí liền mạch cũng như đảm bảo an toàn. Theo đó những người có niềm đam mê với ẩm thực có thể kết nối với nhau thông qua niềm vui nấu nướng và ăn uống với Samsung Food. Samsung Food nay đã có mặt ở 104 quốc gia với 8 ngôn ngữ, mang đến kiến thức ẩm thực thế giới chỉ bằng vài cú chạm…

Vào cuối năm nay, với việc sử dụng công nghệ Food AI, Samsung Food sẽ cung cấp các công thức nấu ăn được cá nhân hóa tùy theo yêu cầu của người dùng về chế độ ăn uống, chẳng hạn như chuyển đổi công thức thành phiên bản thuần chay chỉ với vài thao tác chạm. Trong phiên bản nâng cấp vào cuối năm, ứng dụng sẽ liên kết với Samsung Health, do đó các kế hoạch bữa ăn được thiết kế để có thể điều chỉnh phù hợp với sở thích và yêu cầu về chế độ ăn uống, cũng như hỗ trợ người dùng đạt được mục tiêu sức khỏe của họ.

Trong họp báo, máy chiếu The Freestyle thế hệ 2 cũng được ra mắt toàn cầu. Với phiên bản mới, máy chiếu di động mang đến trải nghiệm màn hình lớn ở bất cứ nơi nào người dùng mong muốn ngay cả trên trần nhà. Tính năng Smart Edge Blending cung cấp trải nghiệm màn hình phong cảnh lẫn chân dung và chân dung, nghĩa là hai máy chiếu The Freestyle thế hệ 2 có thể ghép lại để tạo ra trải nghiệm hình ảnh ngang 160 và dọc 120. Hơn nữa, với việc thoải mái truy cập vào Samsung Gaming Hub, người dùng The Freestyle thế hệ 2 có thể tận hưởng các trò chơi lớn nhất từ trước nay đến từ các đối tác streaming của Samsung.

Samsung hiểu được sự an tâm mà công nghệ thông minh có thể mang lại qua nhiều thế hệ cải tiến và trong đó bảo mật là một chủ đề nổi bật xuyên suốt suốt các nghiên cứu được thực hiện. Hệ sinh thái SmartThings bao gồm một loạt đối tác cam kết giúp người dùng bảo vệ ngôi nhà và người thân được an toàn. Trong số đối tác này có Yale, một thương hiệu hàng đầu về an ninh nhà ở và khóa thông minh Yale Linus Smart Lock cùng dụng cụ mở thông minh Smart Opener mới Gate & Garage cho phép cửa và cổng có thể khóa từ xa thông qua ứng dụng để đảm bảo sự an tâm cho tất cả các thành viên trong gia đình.