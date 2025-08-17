Công bố khởi tranh Đấu trường danh vọng- Mùa Đông 2025

Giải đấu thể thao điện tử hàng đầu Việt Nam – Đấu trường danh vọng (ĐTDV) Mùa Đông 2025 sẽ chính thức khởi tranh từ 14-8-2025 với nhiều thay đổi mang tính đột phá và chuỗi sự kiện đồng hành sôi động, nhằm tăng gắn kết với cộng đồng người hâm mộ.

Danh sách 8 đội tham gia giải đấu

Trở lại sau mùa giải quốc nội kỷ lục tại ĐTDV Mùa Xuân 2025, 8 đội tuyển mạnh nhất của Liên Quân Mobile Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài tại ĐTDV Mùa Đông 2025. Slogan “Go Get It” tiếp tục thể hiện tinh thần xuyên suốt mùa giải, thông điệp này không chỉ dành cho tuyển thủ mà còn là lời cổ vũ gửi tới toàn bộ cộng đồng Liên Quân Mobile.

Theo ban tổ chức, mở đầu chuỗi sự kiện Offline của ĐTDV Mùa Đông 2025 chính là sự kiện Fan Meeting - Anh Trai Liên Quân, là cơ hội để người hâm mộ gặp gỡ, giao lưu và kết nối gần hơn với các tuyển thủ chuyên nghiệp.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là tuần thi đấu đặc biệt Super Week. Khác với hình thức thi đấu như nhiều mùa giải trước, Giai đoạn 2 - ĐTDV Mùa Đông 2025 sẽ đưa các trận đấu kịch tính lên sân khấu với sự tham gia và cổ vũ trực tiếp từ khán giả. Giai đoạn 2 và vòng PlayOffs dự kiến sẽ được tổ chức offline tại Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 6 đến 12-10-2025.

Đặc biệt, ĐTDV Mùa Đông 2025 cũng là cột mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 33, bộ môn Thể thao Điện tử, nội dung Liên Quân Mobile Đồng đội nam/nữ tại Bangkok, Thái Lan.

ĐTDV Mùa Đông 2025 được tài trợ bởi Nhà tài trợ Chính thức realme - thương hiệu công nghệ tiêu dùng nổi tiếng trên toàn cầu với những thiết bị mang tính đột phá như điện thoại thông minh và IoT với thông số kỹ thuật cao cấp, chất lượng và thiết kế hợp xu hướng cho người tiêu dùng trẻ với giá cả phải chăng. Thông qua giải đấu, realme mong muốn tiếp cận gần hơn với thế hệ người dùng trẻ, năng động và yêu công nghệ, hướng tới vai trò của một thương hiệu công nghệ thấu hiểu và đồng hành cùng giới trẻ chinh phục đam mê với khẩu hiệu: “Sức Mạnh Real, Siêu Chiến Tích”.

ĐTDV Mùa Đông 2025 quy tụ 8 đội tuyển hàng đầu Việt Nam, những cái tên quen thuộc đã làm nên thương hiệu của giải đấu, bao gồm: Saigon Phantom (SGP), One Star Esports (1S), FPT Polytechnic HCM (FPL), FPT x Flash (FPT), BOX Gaming (BOX), The DareDevil Team (TDT), Super Nova (SPN) và TT Gaming (TTG). Với sự trở lại mạnh mẽ, 8 đội tuyển sẽ cạnh tranh quyết liệt để giành lấy ngôi vương danh giá và đại diện Việt Nam tiến xa hơn trên đấu trường quốc tế.

Bên cạnh Gươm và Khiên Danh Vọng cao quý, ĐTDV Mùa Đông 2025 còn mang đến tổng giá trị giải thưởng lên tới 6 tỷ đồng. Đáng chú ý tại ĐTDV Mùa Đông 2025, giải đấu sẽ thay đổi giới hạn độ tuổi thi đấu, mở ra cơ hội để các tài năng trẻ sớm tiếp cận môi trường chuyên nghiệp. Theo đó, các tuyển thủ từ 16 đến 18 tuổi sẽ chính thức được tham gia thi đấu nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau.

