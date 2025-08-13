Giọng nói Bixby thông minh hơn trên Smart TV Samsung

Samsung Electronics công bố bản cập nhật cho tính năng Bixby tích hợp AI trên dòng TV 2025, giới thiệu một trợ lý giọng nói Bixby nâng cao nhằm mang đến trải nghiệm tìm kiếm thông tin tự nhiên, trực quan và liền mạch hơn.

Trợ lý giọng nói Bixby thế hệ mới trên TV Samsung nay mang đến trải nghiệm tự nhiên

Trợ lý giọng nói Bixby thế hệ mới trên TV Samsung nay mang đến trải nghiệm tự nhiên và cá nhân hóa hơn bao giờ hết. Với Bixby cải tiến, người dùng có thể dễ dàng kích hoạt bằng giọng nói hoặc nhấn nút micro để bắt đầu cuộc trò chuyện – không cần lệnh, không cần truy cập menu, không cần gõ chữ.

Bixby mới hiểu được ngữ cảnh và cả các câu hỏi tiếp nối, cho phép tương tác mượt mà như một cuộc hội thoại thực sự. Được hỗ trợ bởi công nghệ AI tạo sinh, Bixby có thể trả lời mọi câu hỏi của bạn, từ những thông tin chung như “Đỉnh Everest cao bao nhiêu?” cho đến những gợi ý mang tính cá nhân như “Hãy gợi ý vài playlist nhẹ nhàng cho ngày mưa”. Chỉ cần đặt câu hỏi, Bixby có thể cung cấp thông tin liên quan đến nội dung đang phát và hiển thị chi tiết trực tiếp trên màn hình. Đây là cách thông minh và nhanh chóng hơn để tận dụng tối đa trải nghiệm TV mà không bị gián đoạn.

Với bản cập nhật này, Bixby nay được tích hợp vào tính năng Click to Search (Nhấn để Tìm kiếm), giúp việc khám phá và tìm kiếm nội dung giải trí trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết dù người dùng đang xem truyền hình trực tiếp, kênh cáp hay Samsung TV Plus. Người dùng có thể hỏi về một diễn viên, một chương trình hoặc một chủ đề rộng hơn – và nhận được câu trả lời ngay lập tức, hiển thị trực tiếp trên TV.

Thậm chí, Bixby còn giúp mở rộng Click to Search vượt ra ngoài những gì đang hiển thị trên màn hình. Với những câu hỏi thường ngày như “Hãy chỉ tôi cách nấu mì Ý” hoặc “Có phim nào hay nói về đầu bếp không?”, Bixby sẽ đưa ra câu trả lời theo ngữ cảnh dựa trên nguồn thông tin bên ngoài. Đây là cách tìm kiếm đơn giản và hiệu quả hơn.

Với Bixby thông minh hơn, TV Samsung có thể phát hiện, kết nối và điều khiển các thiết bị gia dụng tương thích với Samsung SmartThings. Người dùng chỉ cần nói trực tiếp với màn hình để tận dụng hệ sinh thái SmartThings và thực hiện các lệnh bằng giọng nói như “Tắt lò nướng ngay bây giờ” hoặc “Đặt máy lạnh ở 25 độ”, biến chiếc TV thông minh thành trung tâm điều khiển các thiết bị gia dụng trong nhà.

Bixby thế hệ mới sẽ được trang bị trên các dòng TV Samsung 2025, bao gồm Neo QLED, OLED, The Frame và QLED, bắt đầu triển khai tại Hàn Quốc và mở rộng ra các thị trường toàn cầu theo từng giai đoạn.

KIM THANH