FPT tích hợp nền tảng đào tạo của Harvard vào hệ sinh thái học tập nội bộ

FPT vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với Harvard Business Impact

Thông qua quyền truy cập độc quyền vào các nền tảng học tập hàng đầu của Harvard Business Impact, FPT kỳ vọng thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, xây dựng tư duy lãnh đạo và nâng tầm hiệu quả vận hành, khẳng định cam kết lâu dài của FPT trong việc mang đến các dịch vụ công nghệ có giá trị thực tiễn cho khách hàng toàn cầu.

Theo thỏa thuận, FPT sẽ tích hợp hai nền tảng đào tạo hàng đầu của Harvard Business Impact - Harvard ManageMentor và HBR Spark vào hệ sinh thái học tập nội bộ. Harvard ManageMentor là nền tảng học trực tuyến toàn diện với hơn 42 khóa học chuyên sâu và hơn 300 video do các chuyên gia hàng đầu giảng dạy về lãnh đạo, quản trị, chiến lược và truyền thông. Nền tảng này hiện được nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới, trong đó có các doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune 500, đưa vào sử dụng.

Tại FPT, nền tảng sẽ hỗ trợ xây dựng lộ trình học tập theo từng vai trò và cấp bậc nhân sự. HBR Spark mang đến trải nghiệm học tập cá nhân hóa, ứng dụng AI cùng phương pháp mô hình học vi mô (micro-learning). Với hơn 25.000 tài nguyên gồm bài viết, video, podcast và case study, nền tảng này giúp kết nối kiến thức lý thuyết với các tình huống thực tế, hỗ trợ phát triển kỹ năng lãnh đạo và khả năng ứng dụng trong công việc.

Ông Sumit Harjani, Giám đốc Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Harvard Business Impact Enterprise và Tổng Giám đốc tại Ấn Độ chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng FPT trong hành trình phát triển đội ngũ lãnh đạo sẵn sàng cho tương lai. Hợp tác là sự kết hợp giữa tư duy lãnh đạo toàn cầu và các phương pháp học tập tiên tiến, giúp đội ngũ FPT trang bị những năng lực cốt lõi để thích ứng, dẫn dắt và phát triển trong kỷ nguyên AI”.

Hợp tác với Harvard Business Impact là một phần trong chiến lược dài hạn của FPT nhằm đầu tư vào phát triển nhân sự quy mô lớn, khẳng định vị thế nhà cung cấp dịch vụ CNTT hàng đầu toàn cầu. Với đội ngũ hơn 33.000 nhân sự trong lĩnh vực dịch vụ CNTT toàn cầu, FPT từ lâu đã chú trọng xây dựng văn hóa học tập liên tục và phát triển năng lực lãnh đạo bền vững. Riêng trong năm 2024, đội ngũ FPT đã ghi nhận hơn 3,7 triệu giờ học tập, phản ánh mạnh mẽ tinh thần không ngừng học hỏi và phát triển chuyên môn toàn diện, từ kỹ thuật, quản trị đến chiến lược.

BÌNH LÂM