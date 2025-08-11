GenAI Open Innovation Vietnam 2025 kết nối startup và doanh nghiệp

Quỹ đầu tư GenAI Fund vừa công bố những kết quả nổi bật của sự kiện GenAI Open Innovation Vietnam 2025. Chương trình này được Amazon Web Services (AWS) tài trợ và Renova Cloud hỗ trợ triển khai, chương trình đã vượt xa kỳ vọng ban đầu với hơn 400 lượt đăng ký và gần 300 người tham dự trực tiếp sự kiện.

Theo đó sự kiện đã tạo ra 88 cặp ghép (match) giữa startup và doanh nghiệp, trong đó 43,8% đã tiến tới thảo luận Proof of Concept (PoC) về giải pháp GenAI, mở ra những hướng đi mới đầy tiềm năng trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ GenAI tại Việt Nam.

Trong tổng số 88 cặp ghép startup - doanh nghiệp, đã có 31 dự án GenAI PoC được khởi động, mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp khách hàng cho các startup, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến trình đổi mới sáng tạo một cách linh hoạt và hiệu quả hơn.

Một yếu tố góp phần quan trọng vào thành công của chương trình là sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa AWS, Renova Cloud và GenAI Fund, đảm bảo hiệu quả xuyên suốt quá trình triển khai. Chương trình cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cả hai phía startup và doanh nghiệp, nhờ cơ hội trao đổi ý tưởng cùng các cuộc thảo luận chuyên sâu sau sự kiện.

Laura Nguyễn, Giám đốc Điều hành của GenAI Fund chia sẻ: “Việt Nam đang bước vào giai đoạn bứt phá về đổi mới sáng tạo, và sự kiện lần này chính là minh chứng rõ nét cho nhu cầu hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực GenAI. Với sự đồng hành của AWS và Renova Cloud, chúng tôi tự hào góp phần hỗ trợ thúc đẩy làn sóng này bằng cách kiến tạo nên một nền tảng hỗ trợ các startup mở rộng quy mô một cách có định hướng, đồng thời giúp các doanh nghiệp tự tin ứng dụng GenAI vào thực tiễn.”

Theo Báo cáo Khởi nghiệp GenAI ASEAN 2024 do GenAI Fund công bố, Việt Nam (27%) xếp thứ hai trong khu vực ASEAN về số lượng startup GenAI, chỉ sau Singapore (44%). Báo cáo nhấn mạnh rằng các startup GenAI đang tạo ra những đột phá chưa từng có trong nhiều lĩnh vực như Giải pháp hiệu suất và kinh doanh, Y tế & Chăm sóc sức khỏe, Dịch vụ tài chính, và Giải pháp công nghệ và AI. Tại Việt Nam, GenAI được xem là công cụ nền tảng của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, góp phần nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng các startup trong lĩnh vực GenAI đang phải đối mặt với nhiều thách thức đáng kể, như tốc độ tích hợp vào hệ sinh thái doanh nghiệp còn chậm, những khó khăn trong việc triển khai các dự án thử nghiệm (PoC) một cách hiệu quả, bài toán tìm kiếm sự phù hợp giữa sản phẩm/giải pháp và thị trường vẫn còn bỏ ngỏ, chưa kể đến áp lực cạnh tranh từ các nhà cung cấp SaaS cũng như các tập đoàn công nghệ có tên tuổi trên thị trường.

