OPPO tiếp tục cùng Hasselblad nâng cao khả năng nhiếp ảnh

OPPO tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ vào lĩnh vực nhiếp ảnh di động thông qua việc mở rộng hợp tác chiến lược với Hasselblad, nhà sản xuất máy ảnh hàng đầu từ Thụy Điển.

Bà Olivella Liu, Giám đốc Thương hiệu Toàn cầu của OPPO cùng ông Bronius Rudnickas, Giám đốc Tiếp thị Toàn cầu của Hasselblad.

Thông báo được đưa ra tại một sự kiện đặc biệt diễn ra ở Gothenburg, Thụy Điển, đánh dấu chặng đường bốn năm hợp tác chuyên sâu trên dòng sản phẩm cao cấp OPPO Find Series.

Hiện tại, OPPO và Hasselblad sẽ cùng phát triển hệ thống hình ảnh thế hệ tiếp theo trên các thiết bị di động, với mục tiêu thiết lập tiêu chuẩn mới về chất lượng và trải nghiệm nhiếp ảnh cho người dùng.

Quan hệ hợp tác giữa OPPO và Hasselblad được định hình từ nền tảng kỹ thuật vững chắc và sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhóm R&D.

Trong suốt bốn năm qua, mỗi thế hệ smartphone Find Series ra mắt đều là kết quả của quá trình nghiên cứu và đồng phát triển giữa hai bên; với mục tiêu tạo nên hệ thống phần cứng cùng thuật toán xử lý hình ảnh để mang trọn vẹn trải nghiệm nhiếp ảnh huyền thoại của Hasselblad lên các thiết bị di động của OPPO.

Ông Pete Lau, Giám đốc Sản phẩm tại OPPO, chia sẻ: “Mối quan hệ hợp tác với Hasselblad xuất phát từ niềm đam mê chung về những đổi mới cùng cam kết mang đến trải nghiệm hình ảnh vượt trội. Trong suốt bốn năm qua, chúng tôi đã thành công giới thiệu tới người dùng OPPO toàn cầu trải nghiệm camera mang đậm dấu ấn chuyên nghiệp và huyền thoại của Hasselblad. Việc mở rộng hợp tác này sẽ tạo động lực để chúng tôi đẩy mạnh giới hạn của công nghệ hình ảnh di động và đưa nó tiến xa hơn nữa”.

Một số đổi mới tiêu biểu có thể kể đến như: Bộ lọc Màu sắc Tự nhiên Hasselblad được tinh chỉnh dành riêng cho thiết bị di động; Chế độ Chân dung Hasselblad mô phỏng hiệu ứng bokeh theo phong cách ống kính cổ điển; chế độ Bậc Thầy mô phỏng màu sắc theo chuẩn dòng máy ảnh Hasselblad X2D; và chế độ ảnh XPAN tái hiện tỷ lệ khung hình 65:24 đặc trưng của Hasselblad cũng được giới thiệu đến người dùng.

Tiếp nối thành công, OPPO và Hasselblad vô cùng hào hứng với chặng đường hợp tác phía trước.

Bằng cách tích hợp thẩm mỹ cổ điển của Hasselblad với công nghệ hình ảnh di động dẫn đầu từ OPPO, hai bên kỳ vọng sẽ mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội và dấu ấn thị giác riêng biệt, hỗ trợ người dùng toàn cầu dễ dàng tạo nên những tác phẩm nhiếp ảnh ấn tượng.

Hệ thống nhiếp ảnh thế hệ mới đang được OPPO và Hasselblad cùng nghiên cứu và phát triển, dự kiến sẽ thiết lập một chuẩn mực mới về chất lượng cũng như trải nghiệm nhiếp ảnh trên smartphone trong tương lai. Thông tin chi tiết cụ thể sẽ được công bố vào một sự kiện diễn ra vào cuối năm 2025.

Tại sự kiện, OPPO cũng chia sẻ hành trình 17 năm đầu tư phát triển công nghệ hình ảnh trên các thiết bị di động. Một số cột mốc đáng chú ý bao gồm: cảm biến CMOS xếp chồng đầu tiên trên thế giới được tích hợp trên OPPO Find 5 ra mắt vào năm 2012, công nghệ gộp điểm ảnh trên OPPO R9 năm 2016, và camera tele tiềm vọng đầu tiên ra mắt năm 2017.

OPPO liên tục nâng cao chất lượng hình ảnh qua mỗi thế hệ flagship Find X thông qua việc đổi mới phần cứng, phần mềm và cả ngôn ngữ thiết kế.

Triết lý này được thể hiện rõ nét trên mẫu flagship mới nhất, OPPO Find X8 Ultra. Thiết bị tích hợp hệ thống Camera Penta đa ống kính tiên tiến với cảm biến màu True Chroma đầu tiên trong ngành, cùng với Công nghệ AI Bokeh mang tính cách mạng, cho phép xử lý hiệu ứng làm mờ tự nhiên, tách chủ thể ở mức độ chi tiết cao, chính xác đến từng sợi tóc.

Chế độ Bậc Thầy hỗ trợ xuất ảnh chất lượng cao 50MP JPEG Max và RAW Max 16-bit, khai thác tối đa tiềm năng cảm biến. Những cải tiến này cho thấy quyết tâm của OPPO trong việc vượt qua mọi giới hạn của nhiếp ảnh di động.

Tiếp tục truyền cảm hứng cho cộng đồng người dùng, OPPO cũng chính thức khởi động Giải thưởng Nhiếp ảnh OPPO 2025 với chủ đề “Super Every Moment”. Với tổng giải thưởng trị giá hơn 100.000 USD, cuộc thi toàn cầu này là lời mời gửi đến các nhà sáng tạo để cùng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất được ghi lại bằng thiết bị OPPO.

KIM THANH