Sáng 24-2, vàng trong nước quay đầu tăng trở lại

Sau khi quay đầu giảm mạnh vào chiều hôm trước khi vượt 79 triệu đồng/lượng vào buổi sáng, giá vàng SJC ngày cuối tuần (24-2) đã quay đầu tăng trở lại. Hiện vàng SJC đang cao vàng thế giới hơn 18 triệu đồng/lượng so với đầu năm ở mức 13-14 triệu đồng/lượng.

Sáng 24-2, giá vàng trong nước tăng trở lại

Vào khoảng 11 giờ ngày 24-2, tại TPHCM, Tập đoàn Doji niêm yết vàng SJC ở mức 76,45 triệu đồng/lượng mua vào và 78,65 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua. Tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh) cũng tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 77 triệu đồng/lượng mua vào và 78 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty SJC cũng tăng vàng SJC lên 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán lên 76,5 triệu đồng/lượng mua vào và 78,72 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 200.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán lên 76,65 triệu đồng/lượng mua vào và 78,55 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tăng. Cụ thể, Công ty SJC tăng 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước, lên 63,55 triệu đồng/lượng mua vào và 64,75 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Doji cũng tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán lên 64,4 triệu đồng/lượng mua vào và 65,60 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần lên 2.035,3 USD/ounce, tăng 10 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank tương đương khoảng 60,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 18,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 4- 4,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục dao động trong biên độ hẹp sau khi một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bày tỏ lo ngại về việc chưa thể cắt giảm giảm lãi suất vì lạm phát vẫn còn cao. So với đầu năm 2024, giá vàng thế giới đã giảm 45 USD/ounce (tương đương giảm 2,1%).

Trong khi giá vàng trong nước ghi nhận từ đầu năm đến nay vẫn tăng. Cụ thể, vàng SJC tăng 4,5 triệu đồng/lượng (tăng tương ứng 6%); còn vàng nhẫn tăng 1,5 -2,5 triệu đồng/lượng (tương đương 2%).

Do giá vàng trong nước đi ngược xu hướng của vàng thế giới nên khoảng cách chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới ngày càng xa. Hiện, vàng SJC đang cao hơn 18 triệu đồng so với 13-14 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn 9999 cũng đã cao hơn 4-5 triệu đồng/lượng so với mức 2,2-2,5 triệu đồng vào đầu năm.