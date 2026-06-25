Sáng 25-6: Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới gần 20 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay 25-6 giảm theo giá vàng thế giới. Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và PNJ cùng giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 143,2 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC 700.000 đồng/lượng chiều mua và 800.000 đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 146,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm xuống còn 3.971 USD/ounce, giảm khoảng 26 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 24-6. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 126,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19,4-19,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới rời khỏi mốc 4.000 USD/ounce trên thị trường châu Á sáng nay trước sức ép đồng USD tăng mạnh liên tiếp kể từ sau cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tuần trước. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD tăng 0,17%, lên 101,58 điểm - mức cao nhất 13 tháng và tăng gần 1,5% trong 5 phiên gần đây.

Giới chuyên gia nhận định, kỳ vọng FED nâng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 9 tới đã đẩy đồng USD lên đỉnh 13 tháng và gây áp lực lớn lên giá vàng. Sau khi lập kỷ lục gần 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1-2026, giá vàng thế giới hiện đã giảm khoảng 1.600 USD/ounce, giảm 29%.

NHUNG NGUYỄN