Sáng kiến thúc đẩy niềm tin số trong lộ trình chuyển đổi số

Tại Hội thảo - Triển lãm Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2024 (Vietnam Cyber Security Day 2024) diễn ra tại Hà Nội, ông Li Hai, Giám đốc An ninh Bảo mật, Quan hệ Chính phủ và Truyền thông của Huawei toàn cầu đã có bài báo cáo chuyên sâu về các sáng kiến thúc đẩy niềm tin số và an ninh mạng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số của Việt Nam và ASEAN.