Sáng mãi tấm gương của giai cấp công nhân Việt Nam

Đây là hoạt động thường niên, có ý nghĩa quan trọng, nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Tôn – người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo mẫu mực, người con ưu tú của quê hương An Giang, chiến sĩ trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Đến dự chương trình có đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề “25 năm Giải thưởng Tôn Đức Thắng”

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là chiến sĩ lớp đầu của phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam, là người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Người là tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy đối với Đảng và nhân dân; nêu cao tinh thần anh dũng, bất khuất; giữ trọn phẩm chất đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, khiêm tốn, giản dị.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng tiếp nhận hiện vật, tài liệu quý do gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng trao tặng

Bảo tàng Tôn Đức Thắng tiếp nhận 24 phim tư liệu quý về hoạt động cách mạng của Bác Tôn từ năm 1964 – 1976 do ông Viên Hồng Quang trao tặng

Trong chương trình kỷ niệm, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức trưng bày chuyên đề “25 năm Giải thưởng Tôn Đức Thắng”, giới thiệu gần 400 tài liệu, hiện vật về các cá nhân đạt giải - là những công nhân, kỹ sư, người lao động tiêu biểu có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đóng góp tích cực trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và đào tạo công nhân trẻ.

Trưng bày chuyên đề diễn ra từ nay đến ngày 31-12, tại tầng 1 của bảo tàng.

Khách tham quan trưng bày chuyên đề tại tầng 1 của Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực, cống hiến của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động TPHCM, mà còn là nguồn động viên to lớn khích lệ tinh thần vượt khó, sáng tạo, trách nhiệm trong công việc; góp phần lan tỏa hình ảnh người lao động thành phố năng động, trí tuệ, tâm huyết – đúng với lý tưởng cách mạng và tinh thần yêu lao động của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người công nhân tiêu biểu của giai cấp công nhân Việt Nam.

Một góc trưng bày trong chuyên đề “25 năm Giải thưởng Tôn Đức Thắng”

Tại buổi họp mặt, Bảo tàng Tôn Đức Thắng cũng tiếp nhận nhiều hiện vật, tài liệu quý do gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng trao tặng, gồm: các đồ dùng sinh hoạt gắn bó với Bác Tôn và phu nhân tại ngôi nhà số 35 Trần Phú (Hà Nội) từ năm 1959; nhiều bức ảnh ghi lại hoạt động của Bác Tôn giai đoạn 1968 – 1979; các tặng phẩm ngoại giao do đại sứ các nước Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc trao tặng; cùng 24 phim tư liệu quý về hoạt động cách mạng của Bác Tôn từ năm 1964 – 1976 do ông Viên Hồng Quang trao tặng.

Khách tham quan trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Trước đó, ngày 30-7-2025, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son. Đây là dự án nhóm B, tổng mức đầu tư hơn 254 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách thành phố, do Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa TPHCM chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, thời gian thực hiện dự án: 2026-2028. Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng, chia sẻ: “Đây là hoạt động thiết thực, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đồng thời giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau”.

HỒNG DƯƠNG