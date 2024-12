Sắp xếp tổ chức bộ máy, giải quyết tồn đọng là một phần chủ đề năm 2025 của TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 11-12, kỳ họp lần thứ 20 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bước vào ngày làm việc thứ 3. HĐND TPHCM biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025.

Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát năm 2025 là tập trung phát huy hiệu quả, hiệu lực hơn nữa những thuận lợi, thời cơ, nhất là đối với các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; nâng cao chất lượng, công tác quản lý và triển khai quy hoạch; tăng cường huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực. Phát huy những kết quả đạt được trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng về giao thông, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, y tế, giáo dục và đào tạo, nhất là các dự án trọng điểm về liên kết vùng.

Đồng thời, tận dụng lợi thế về hạ tầng, thị trường, nhân lực và điều kiện đặc thù để phát triển mạnh kinh tế số; thúc đẩy tương tác giữa chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện hiệu quả chính quyền đô thị. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Cùng với việc thống nhất chủ đề năm, HĐND TPHCM thống nhất 5 nhóm chỉ tiêu với 22 chỉ tiêu thành phần. Trong đó, nhóm 7 chỉ tiêu về kinh tế; nhóm 6 chỉ tiêu về văn hóa – xã hội; nhóm 6 chỉ tiêu phát triển đô thị, bảo vệ môi trường; nhóm 2 chỉ tiêu cải cách hành chính và nhóm 1 chỉ tiêu đảm bảo an ninh.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 10%; tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%. TPHCM phấn đấu kinh tế số đóng góp khoảng 25% trong GRDP; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 35% trong GRDP; tỷ lệ chi đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt trên 1%/GRDP.

Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 87,2%; tạo việc làm mới cho 140.000 lao động; tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%; đạt tỷ lệ 21 bác sĩ/vạn dân; 42 giường bệnh/vạn dân; đạt 300 phòng học/vạn dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi); đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi đến trường đều được đi học.

TPHCM phấn đấu nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính (PAR-index); tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên…

7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, HĐND TPHCM thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, UBND TPHCM khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Trung ương, Thành ủy, HĐND TPHCM giao. Triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương; rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI.

Thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng thành phố. Tập trung phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; phát triển các ngành kinh tế chủ lực có giá trị gia tăng cao; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với công nghệ thông minh, chuyển đổi số.

TPHCM triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch chung thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Tập trung tổ chức lập và trình duyệt các Đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch vùng huyện và quy hoạch các khu chức năng. Sớm phê duyệt Đề án “Phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông”; Đề án hình thành vành đai đô thị công nghiệp, dịch vụ, logistics dọc hành lang Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến cao tốc của vùng…

HĐND TPHCM giao UBND TPHCM có kế hoạch triển khai, tập trung chỉ đạo, điều hành các sở, ban, ngành và UBND các cấp phối hợp chặt chẽ bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết này.

HĐND TPHCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát, phát động các phong trào hành động thiết thực, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nghị quyết; phát hiện, phản ánh và kiến nghị kịp thời những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

HĐND TPHCM kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố năm 2025.

