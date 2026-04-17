Sau khu Đông đến lượt khu Nam Sài Gòn: Điểm rơi của dòng tiền trong thập kỷ mới

Nên mua tài sản ở thời điểm nào để đón đầu chu kỳ tăng giá?
Theo một nhà đầu tư kỳ cựu, hầu hết các thị trường bất động sản đều vận hành qua bốn giai đoạn không thay đổi: hình thành quy hoạch (giá thấp, rủi ro cao), đầu tư hạ tầng (giá bắt đầu tăng, dòng tiền hình thành), hoàn thiện đô thị (giá tăng mạnh, thanh khoản cao), và bão hòa (tăng trưởng chậm lại, phù hợp giữ hơn mua). Với người mua đầu tư, cửa sổ tối ưu nhất để gia nhập chính là giai đoạn hai, khi hạ tầng bắt đầu triển khai nhưng giá chưa phản ánh đầy đủ tương lai.
Ở đâu hạ tầng tăng tốc, ở đó sẽ hình thành một chu kỳ giá mới thậm chí kéo dài đến cả thập kỷ. Soi chiếu vào TPHCM, có thể thấy mô hình ấy đang tái hiện rất rõ. Nếu 2005–2015 là thập kỷ của Khu Đông với Xa lộ Hà Nội, Metro số 1 và cao tốc Long Thành thì 2025–2035 đang định hình thập kỷ của Khu Nam, với sự đổ bộ của hàng loạt dự án hạ tầng ngàn tỷ và xung lực từ Phú Mỹ Hưng, bên cạnh khu vực quận 1 cũ.
Xung lực từ hạ tầng và tâm điểm đầu tư "hai lớp giá trị" tại khu Nam Sài Gòn
Theo giới đầu tư, dòng tiền đang ưu tiên các khu vực lân cận Phú Mỹ Hưng. Hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Phú Mỹ 2, cùng các tuyến Metro số 4, Metro số 7 và tuyến Bến Thành – Cần Giờ đang từng bước xóa bỏ rào cản địa lý cuối cùng ngăn khu Nam trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố. Mỗi công trình hoàn thành dự kiến là một mốc định giá mới, và giá hiện tại chưa phản ánh bất kỳ mốc nào trong số đó. Đây chính là giai đoạn hấp dẫn nhất của một chu kỳ đầu tư.
Trong bức tranh tăng trưởng đó, những dự án kế cận Phú Mỹ Hưng như Sunshine Sky City đang nổi lên như một tài sản tiêu biểu đón đầu chu kỳ. Tọa lạc tại giao lộ Phú Thuận - Huỳnh Tấn Phát, Tổ hợp 9 tòa tháp cao từ 26-38 tầng của Sunshine Group đang sở hữu hai lớp giá trị quan trọng.
Trước hết là khả năng tạo dòng tiền ngay lập tức nhờ vị trí đắc địa; kết nối thuận lợi về trung tâm; hệ tiện ích bệnh viện, trường học quốc tế hàng đầu, các khu vực vui chơi, giải trí đẳng cấp; cùng cộng đồng cư dân tri thức, chuyên gia quốc tế - tệp khách thuê ổn định nhất, ít biến động nhất, và sẵn sàng trả mức giá thuê rất cao cho một sản phẩm chuẩn khách sạn.
Thứ hai là dư địa tăng trưởng dài hạn theo chu kỳ bứt phá của khu Nam, khi các siêu hạ tầng như cầu Phú Mỹ 2, Thủ Thiêm 4, Metro số 4, Metro số 7… lần lượt về đích.
Trong bối cảnh chu kỳ tăng trưởng mới của khu Nam đang dần định hình, lợi thế không còn nằm ở việc “mua rẻ”, mà ở khả năng nhận diện đúng điểm rơi của hạ tầng và dòng tiền. Những tài sản hội tụ đồng thời hai yếu tố: khai thác dòng tiền ngay và dư địa tăng giá theo chu kỳ sẽ tiếp tục trở thành lựa chọn ưu tiên của dòng vốn thông minh trong thập kỷ tới.