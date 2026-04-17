Sau khu Đông đến lượt khu Nam Sài Gòn: Điểm rơi của dòng tiền trong thập kỷ mới

Những đô thị lớn như Tokyo hay Seoul từng chứng kiến giá trị tài sản tăng gấp 3–5 lần nhờ cú hích hạ tầng. Tại TPHCM, khu Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ tăng trưởng tương tự. Với hàng loạt công trình trọng điểm lần lượt được triển khai, khu vực này đang mở ra cơ hội vàng cho những nhà đầu tư nhận diện đúng pha chuyển mình của thị trường.

Bất động sản Nam Sài Gòn đang đứng trước giai đoạn tạo ra biên lợi nhuận hấp dẫn nhất khi giá chưa đạt đỉnh, nhưng hạ tầng, dân cư và nhu cầu ở thực đã bước vào pha tăng tốc

Nên mua tài sản ở thời điểm nào để đón đầu chu kỳ tăng giá?

Theo một nhà đầu tư kỳ cựu, hầu hết các thị trường bất động sản đều vận hành qua bốn giai đoạn không thay đổi: hình thành quy hoạch (giá thấp, rủi ro cao), đầu tư hạ tầng (giá bắt đầu tăng, dòng tiền hình thành), hoàn thiện đô thị (giá tăng mạnh, thanh khoản cao), và bão hòa (tăng trưởng chậm lại, phù hợp giữ hơn mua). Với người mua đầu tư, cửa sổ tối ưu nhất để gia nhập chính là giai đoạn hai, khi hạ tầng bắt đầu triển khai nhưng giá chưa phản ánh đầy đủ tương lai.

Ở đâu hạ tầng tăng tốc, ở đó sẽ hình thành một chu kỳ giá mới thậm chí kéo dài đến cả thập kỷ. Soi chiếu vào TPHCM, có thể thấy mô hình ấy đang tái hiện rất rõ. Nếu 2005–2015 là thập kỷ của Khu Đông với Xa lộ Hà Nội, Metro số 1 và cao tốc Long Thành thì 2025–2035 đang định hình thập kỷ của Khu Nam, với sự đổ bộ của hàng loạt dự án hạ tầng ngàn tỷ và xung lực từ Phú Mỹ Hưng, bên cạnh khu vực quận 1 cũ.

Xung lực từ hạ tầng và tâm điểm đầu tư "hai lớp giá trị" tại khu Nam Sài Gòn

Theo giới đầu tư, dòng tiền đang ưu tiên các khu vực lân cận Phú Mỹ Hưng. Hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Phú Mỹ 2, cùng các tuyến Metro số 4, Metro số 7 và tuyến Bến Thành – Cần Giờ đang từng bước xóa bỏ rào cản địa lý cuối cùng ngăn khu Nam trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố. Mỗi công trình hoàn thành dự kiến là một mốc định giá mới, và giá hiện tại chưa phản ánh bất kỳ mốc nào trong số đó. Đây chính là giai đoạn hấp dẫn nhất của một chu kỳ đầu tư.

Trong bức tranh tăng trưởng đó, những dự án kế cận Phú Mỹ Hưng như Sunshine Sky City đang nổi lên như một tài sản tiêu biểu đón đầu chu kỳ. Tọa lạc tại giao lộ Phú Thuận - Huỳnh Tấn Phát, Tổ hợp 9 tòa tháp cao từ 26-38 tầng của Sunshine Group đang sở hữu hai lớp giá trị quan trọng.

Trước hết là khả năng tạo dòng tiền ngay lập tức nhờ vị trí đắc địa; kết nối thuận lợi về trung tâm; hệ tiện ích bệnh viện, trường học quốc tế hàng đầu, các khu vực vui chơi, giải trí đẳng cấp; cùng cộng đồng cư dân tri thức, chuyên gia quốc tế - tệp khách thuê ổn định nhất, ít biến động nhất, và sẵn sàng trả mức giá thuê rất cao cho một sản phẩm chuẩn khách sạn.

Thứ hai là dư địa tăng trưởng dài hạn theo chu kỳ bứt phá của khu Nam, khi các siêu hạ tầng như cầu Phú Mỹ 2, Thủ Thiêm 4, Metro số 4, Metro số 7… lần lượt về đích.

Sunshine Sky City cung cấp gần 3.500 sản phẩm cao cấp, sở hữu tầm nhìn hướng sông Sài Gòn và sông Cả Cấm đắt giá. Trong đó, Phân khu Thịnh Vượng với 5 tòa tháp V5 đến V9 đã khởi công tháng 11-2025, bổ sung cho thị trường khu Nam hơn 1.200 căn hộ cao cấp