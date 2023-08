SAWACO phối hợp tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” năm 2023

Với ý thức về nhiệm vụ cung cấp nước sạch an toàn, liên tục cho mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất, đời sống của người dân thành phố, SAWACO luôn đặt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại các nhà máy nước, các đơn vị cấp nước, các khu vực có tuyến ống truyền tải đi qua là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.