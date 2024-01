SECC được vinh danh giải thưởng ASEAN

Tham gia sự kiện gồm Bộ trưởng du lịch 10 nước ASEAN, cộng đồng doanh nghiệp du lịch, truyền thông quốc tế. Về phía Việt Nam có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao - Du lịch, trưởng đoàn.



Ông Nguyễn Tiến Đạt (phải), Tổng Giám đốc SECC ,nhận giải thưởng Địa điểm tổ chức MICE ASEAN 2024 vào tối 26-1-2024 tại Lào

Đây là giải thưởng cao quý của ngành du lịch khối ASEAN, nhằm góp phần tôn vinh và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng cao trong khu vực. Trước đó, SECC cũng đã vinh dự được tổ chức danh giá quốc tế World Travel Awards trao tặng Giải thưởng "Trung tâm Hội nghị và Hội thảo hàng đầu Việt Nam” liên tiếp vào các năm 2021, 2022 và 2023.

“Giải thưởng không chỉ là một sự công nhận danh giá, mang lại niềm tự hào cho SECC, cho ngành dịch vụ MICE của Việt Nam, mà còn là cơ hội tuyệt vời để quảng bá, nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch Việt Nam và thương hiệu điểm đến quốc gia. Trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt từ Ban tổ chức, SECC đã chứng minh được sự xuất sắc, vượt trội trong các tiêu chuẩn cao về cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ tổ chức MICE mang tầm cỡ khu vực và quốc tế”, ông Liêu Nhật Hưng, Trưởng phòng Kinh doanh - Tiếp thị SECC, nhận định.

Năm 2023, nền kinh tế đang từng bước hồi phục, ngành triển lãm, hội nghị, hội thảo, sự kiện cũng dần đi vào ổn định. Trên nền bức tranh khả quan đó, SECC đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành tốt các mục tiêu kinh doanh, với tổng doanh thu 378,8 tỷ đồng tăng 22% so với kế hoạch, tăng 89% so với năm 2022; lãi gộp đạt 191,7 tỷ đồng tăng 47% so với kế hoạch năm 2023.

Năm 2023 vừa qua, đã có 62 triển lãm, sự kiện trong nhà và ngoài trời được tổ chức tại SECC với hơn 1,6 triệu khách tham quan đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, những triển lãm chuyên ngành, tổ chức thường niên có sự tăng trưởng tốt, sử dụng gần như toàn bộ diện tích của SECC như: Hawa, Vifa, Saigontex, Shoes Leather, Vietnam Plas…

Trong năm 2023, SECC cũng đã đưa vào vận hành nhiều dịch vụ mới, giúp ban tổ chức có thêm lựa chọn như dịch vụ palang, thiết bị điện được nâng cao chất lượng,… gia tăng sự tiện ích, an toàn trong công tác tổ chức triển lãm, sự kiện tại SECC.

>> Hình ảnh một số sự kiện nổi bật được tổ chức tại SECC:

Các sự kiện, dạ tiệc trong nhà SECC sức chứa trên 11.000 khách; sự kiện ngoài trời cùng lúc phục vụ khoảng 20.000 khách

Nhiều sự kiện Hoa hậu nổi tiếng được tổ chức tại SECC