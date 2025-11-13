Tiêu dùng thông minh

Siêu thị Co.opmart tổ chức gian hàng 0 đồng hỗ trợ bà con vùng lũ

SGGP

Siêu thị Co.opmart Sơn Trà (TP Đà Nẵng) vừa phối hợp cùng PNJ tổ chức gian hàng “Siêu thị 0 đồng”, hỗ trợ người dân vùng lũ và cung cấp nhu yếu phẩm ứng phó bão số 13 tại thôn Triêm Trung 2, phường Điện Bàn.

Theo đó, Co.opmart Sơn Trà đã cung ứng các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì gói, nước uống và vật dụng sinh hoạt đến điểm cứu trợ. Nhờ mạng lưới cung ứng ổn định và sự chủ động của tập thể cán bộ, nhân viên, toàn bộ hàng hóa được phân phối nhanh chóng, an toàn, đảm bảo đến tay người dân trong điều kiện mưa bão phức tạp.

Không dừng ở hoạt động cứu trợ, Co.opmart Sơn Trà còn là điểm dự trữ và cung ứng quan trọng cho khu vực, luôn sẵn sàng phối hợp cùng các tổ chức, đơn vị để kịp thời tiếp ứng hàng hóa, góp phần ổn định đời sống người dân trong mùa mưa bão.

ÁI VÂN

Từ khóa

Tiếp ứng Cứu trợ Mì ăn liền Mưa bão Nước uống Cung ứng Thiết yếu Vật dụng Gạo Dự trữ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn