Siêu thị Co.opmart tổ chức gian hàng 0 đồng hỗ trợ bà con vùng lũ

Siêu thị Co.opmart Sơn Trà (TP Đà Nẵng) vừa phối hợp cùng PNJ tổ chức gian hàng “Siêu thị 0 đồng”, hỗ trợ người dân vùng lũ và cung cấp nhu yếu phẩm ứng phó bão số 13 tại thôn Triêm Trung 2, phường Điện Bàn.

Theo đó, Co.opmart Sơn Trà đã cung ứng các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì gói, nước uống và vật dụng sinh hoạt đến điểm cứu trợ. Nhờ mạng lưới cung ứng ổn định và sự chủ động của tập thể cán bộ, nhân viên, toàn bộ hàng hóa được phân phối nhanh chóng, an toàn, đảm bảo đến tay người dân trong điều kiện mưa bão phức tạp.

Không dừng ở hoạt động cứu trợ, Co.opmart Sơn Trà còn là điểm dự trữ và cung ứng quan trọng cho khu vực, luôn sẵn sàng phối hợp cùng các tổ chức, đơn vị để kịp thời tiếp ứng hàng hóa, góp phần ổn định đời sống người dân trong mùa mưa bão.

ÁI VÂN