Singapore thử nghiệm tàu chở hàng chạy điện đầu tiên

Hydromover do Tập đoàn Goal Zero phát triển, có khả năng chở 25 tấn hàng hóa, sử dụng pin có thể dễ dàng thay thế chỉ trong vài phút khi cạn kiệt. Đồng thời, tàu điện Hydroglyder chuyên dùng để vận chuyển thủy thủ đoàn sẽ được ra mắt vào cuối năm nay. Đây là dự án Goal Zero kết hợp phát triển cùng với Công ty khởi nghiệp Lift Ocean của Na Uy.

Singapore đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc tự động hóa và xanh hóa cảng container. Việc triển khai các phương tiện chạy bằng pin có hướng dẫn tự động giúp giảm phát thải 50% lượng khí nhà kính so với những phương tiện chạy bằng động cơ diesel truyền thống.