Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường rà soát lại thời khóa biểu 2 buổi/ngày

Sáng 10-9, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục năm học 2025-2026 đối với giáo dục trung học. Hội nghị được tổ chức theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) trong ngày khai giảng năm học 2025-2026

Tại hội nghị, đại diện các trường cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay trong việc sắp xếp thời khoá biểu cho học sinh là vướng quy định bố trí tối đa 7 tiết/ngày theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Do đó, nhiều trường đã tổ chức học vào sáng thứ Bảy để đảm bảo đủ thời lượng và nội dung chương trình. Cách bố trí thời khóa biểu nói trên gây xáo trộn sinh hoạt của nhiều gia đình, khiến phụ huynh phản ứng trong mấy ngày qua.

Bà Lâm Hồng Lãm Thuý, Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD-ĐT TPHCM), cho biết, tới đây, Văn phòng Sở GD-ĐT sẽ tham mưu lãnh đạo sở ban hành văn bản hướng dẫn về thời gian biểu trong ngày học, đảm bảo sự ổn định trong tổ chức hoạt động giáo dục cho năm học 2025-2026.

Từ năm học 2024-2025 trở về trước, cấp THCS và THPT chưa có hướng dẫn cụ thể về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, việc bố trí thời khóa biểu được quy định không quá 7 tiết/ngày, tối đa 11 buổi/tuần. Tuy nhiên, "tối đa" không có nghĩa là bắt buộc, các trường bố trí linh hoạt dựa vào điều kiện thực tế của đơn vị.

Từ thực tế đó, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các trường rà soát lại, sắp xếp thời khóa biểu linh hoạt, đảm bảo không gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt khi năm học mới chỉ vừa bắt đầu.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc yêu cầu các trường đảm bảo tính ổn định trong việc tổ chức khung thời gian học sinh đến trường, tạo điều kiện cho phụ huynh đưa đón con em một cách thuận tiện và hợp lý nhất.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, khó khăn lớn nhất các trường đang gặp phải là quy định thời lượng không quá 7 tiết/ngày theo văn bản của Bộ GD-ĐT.

"Hiệu trưởng cần rà soát lại cách tổ chức năm ngoái và cân nhắc kỹ lưỡng khi thay đổi trong năm nay để tránh gây ra phản ứng từ phụ huynh, tránh sự thay đổi quá đột ngột", Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc đề nghị.

Phòng Giáo dục phổ thông đã có trao đổi với lãnh đạo Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT) và thống nhất quan điểm 7 tiết/ngày chỉ dành để thực hiện chương trình chính khoá. Do đó, việc sắp xếp thời khóa biểu, tổ chức hoạt động buổi hai cần được cân đối phù hợp. Điều này đồng nghĩa với việc các trường không tổ chức dạy chương trình giáo dục phổ thông vào ngày thứ Bảy.

Thay vào đó, sáng thứ Bảy là thời gian dành cho các hoạt động phụ đạo học sinh chưa đạt yêu cầu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức các câu lạc bộ của nhà trường.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, việc tổ chức thời khóa biểu cần chú ý đến sự tham gia chủ động của học sinh. Một số trường có thể sắp xếp bồi dưỡng học sinh giỏi hoặc phụ đạo học sinh yếu vào các buổi khác trong tuần, không cứng nhắc bắt buộc vào thứ Bảy.

Riêng đối với các trường tư thục, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, đồng thời phải có sự đồng thuận và thống nhất về học phí, chi phí học tập với phụ huynh học sinh.

