Linh hoạt tổ chức dạy học 2 buổi/ngày

Tuần lễ đầu tiên sau khai giảng năm học mới, sinh hoạt của nhiều gia đình đảo lộn do thay đổi thời gian đưa đón con đi học. Năm học này, hàng loạt trường THCS và THPT trên địa bàn TPHCM lùi thời gian vào học buổi sáng, đồng thời điều chỉnh giờ ra về sớm hơn, tổ chức dạy học vào thứ 7 khiến nhiều phụ huynh than khổ.

Giờ học tréo ngoe

Những ngày này, trên các diễn đàn, mạng xã hội, đề tài được phụ huynh bàn tán sôi nổi nhất là năm nay học sinh tan học sớm hơn các năm trước. Chị Tuyết Mai, phụ huynh có con vừa vào lớp 6, Trường Trung học thực hành (thuộc Trường Đại học Sài Gòn, phường Chợ Quán), cho biết, giờ tan học buổi chiều của con là 15 giờ 55 phút.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành, TPHCM) trong ngày khai giảng năm học 2025-2026

“Hai vợ chồng tan làm lúc 17 giờ nên phải chia nhau 16 giờ chạy về đón con. Những năm trước, giờ ra về của các khối lớp khác nhau nên không xảy ra ùn tắc vào giờ tan học. Năm nay, đồng loạt tất cả các lớp ra về một khung giờ nên nhiều hôm mất hơn 30 phút hai mẹ con mới ra khỏi cổng trường. Nếu tình hình này kéo dài sẽ ảnh hưởng rất nhiều công việc của phụ huynh”, chị Tuyết Mai lắc đầu ngao ngán.

Bên cạnh việc phải đón con sớm vào các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), phụ huynh còn ngỡ ngàng khi nhận được thông báo từ năm học này, các khối lớp được bố trí thời khóa biểu vào sáng thứ 7. Anh Minh Hùng, phụ huynh có con học lớp 9 Trường Trung học thực hành, chia sẻ, con anh học lớp tiếng Anh tích hợp nên thời khóa biểu sáng thứ 7 có đến 5 tiết, các lớp không học chương trình tích hợp thì học 3 tiết vào sáng thứ 7. Nhà trường tổ chức xen kẽ môn học của chương trình chính khóa và môn học thuộc chương trình nhà trường nên học sinh bắt buộc phải đi học vào sáng thứ 7, ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi của học sinh cũng như kế hoạch sinh hoạt, về quê thăm ông bà của nhiều gia đình. Vừa qua, phụ huynh đã cùng nộp đơn kiến nghị không đi học ngày thứ 7 nhưng chưa nhận được phản hồi từ nhà trường.

Ông NGUYỄN BẢO QUỐC, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM: Trường học phải khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; nâng cao chất lượng giờ học chính khóa; bảo đảm công bằng cho tất cả học sinh trong tiếp cận các dịch vụ giáo dục. Trong đó, hoạt động xã hội hóa bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Đối với kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nhà trường đảm bảo sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên hiện có, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chuyên môn, không cố định buổi 1 là buổi sáng, buổi 2 là buổi chiều. Thay vào đó, cần đa dạng các hình thức tổ chức dạy học như: dạy học theo nhóm học sinh cùng trình độ, năng lực, sở thích; hướng dẫn học sinh tự học; kết hợp học tập trong lớp và hoạt động giáo dục ngoài lớp học, tổ chức hoạt động học tập ở nhà đa năng, thư viện, sân trường… MINH QUÂN ghi

Qua tìm hiểu của phóng viên, năm học này, phần lớn các trường THCS và THPT ở khu vực 1 TPHCM tổ chức dạy học vào sáng thứ 7 - điều chưa từng xảy ra trong năm học trước. Phó hiệu trưởng một trường THPT ở phường Thủ Đức lý giải, các năm trước, bậc trung học không bắt buộc dạy học 2 buổi/ngày nên có trường dạy học một buổi, trường nào đủ điều kiện thì tổ chức dạy thêm buổi 2 với thời lượng 8 tiết/ngày để đáp ứng nhu cầu gửi con cả ngày ở trường của phụ huynh (giờ tan học từ 16 giờ 30 đến 17 giờ chiều).

Tuy nhiên, từ năm học 2025-2026, cấp THCS và THPT được yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tối thiểu 5 ngày/tuần, tối đa 11 buổi/tuần và mỗi ngày không quá 7 tiết học. Như vậy, việc các trường tổ chức dạy học vào sáng thứ 7 là thực hiện đúng theo quy định mới của Bộ GD-ĐT, song do truyền thông đến phụ huynh chưa rõ ràng khiến làn sóng phản đối dâng cao. Ngoài ra, với đặc thù của một “siêu đô thị” lớn, TPHCM đang triển khai nhiều đề án, chương trình giáo dục ổn định trong nhiều năm qua (như chương trình tiếng Anh tích hợp, đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ và tin học quốc tế cho học sinh phổ thông, mô hình “trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”, chương trình đưa trí tuệ nhân tạo vào trường học…). Do đó, việc học sinh phải đến trường vào sáng thứ 7 là khó tránh khỏi do các ngày trong tuần chỉ được bố trí tối đa 7 tiết/ngày.

Nâng cao vai trò chủ động của hiệu trưởng

Tại Trường THPT Hùng Vương (phường Chợ Lớn), từ năm học này, giờ vào học buổi sáng của tất cả khối lớp là 7 giờ 30 phút, trễ hơn các năm trước 15 phút. Theo Hiệu trưởng nhà trường Trương Thị Bích Thủy, năm học trước, thời khóa biểu các lớp được bố trí 8 tiết/ngày, có lớp 9 tiết/ngày, nhưng năm nay tất cả đều bố trí 4 tiết buổi sáng, 3 tiết buổi chiều, ra về lúc 16 giờ 5 phút. Ngoài các môn học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chương trình nhà trường gồm các môn học: nâng cao năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh với người nước ngoài, IELTS, tiếng Trung, tiếng Hàn) và tin học (MOS, ICDL, Al), giáo dục kỹ năng đối với lớp 10 và 11, ôn tập cho học sinh lớp 12. Các môn học thuộc chương trình nhà trường được bố trí cố định vào chiều thứ 4 và thứ 6 hàng tuần, riêng sáng thứ 7 chỉ bố trí các nhiệm vụ học tập theo hình thức trực tuyến.

Năm học 2025-2026, dạy học 2 buổi/ngày trở thành nhiệm vụ bắt buộc đối với bậc trung học nên không còn khái niệm “học phí buổi 2”. Hiện nay, Sở GD-ĐT TPHCM đã ban hành hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông từ năm học 2025-2026, tuy nhiên các trường vẫn chờ hướng dẫn cấp bù kinh phí để chi trả thu nhập phụ trội cho giáo viên tham gia hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu và ôn tập cho học sinh các lớp cuối cấp.

Một trong những giải pháp được Trường THPT Hùng Vương thực hiện để học sinh không phải đến trường vào sáng thứ 7 là tăng cường dạy học trực tuyến đối với hai môn Tin học và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Cụ thể, môn Tin học được phân bổ 1 tiết dạy trực tiếp và 1 tiết dạy trực tuyến; riêng Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp kết hợp nhiều hình thức gồm lồng ghép trong sinh hoạt chào cờ, tổ chức thành các hoạt động và 1 tiết dạy trực tuyến.

Tại Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) có cách làm khác. Hiệu trưởng nhà trường Cao Đức Khoa thông tin, thời khóa biểu các lớp được bố trí 5 ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 6, sáng thứ 7 chỉ dành cho các hoạt động ngoài lớp học như sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chủ điểm, kỹ năng sống…, và không phải tuần nào cũng có lịch sinh hoạt. Theo khung chương trình của Bộ GD-ĐT, khối 6, 7 có 29 tiết/tuần; khối 8, 9 được quy định 29,5 tiết/tuần.

Như vậy, nếu bố trí 7 tiết/ngày và 5 ngày/tuần thì sau khi hoàn tất chương trình chính khóa, các lớp còn dư 6 tiết/tuần dành cho chương trình nhà trường. Các môn học thuộc chương trình nhà trường đều được lấy ý kiến và có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh trước khi triển khai thực hiện. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu đón con trễ của nhiều phụ huynh, sau giờ tan học, trường tổ chức thêm các môn năng khiếu (văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao) theo hình thức đăng ký tự nguyện, không dạy đại trà cho tất cả học sinh. Riêng với học sinh khối 9, hoạt động ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được tổ chức sau khi kết thúc chương trình lớp 9 (tháng 5 hàng năm) chứ không đưa vào thời khóa biểu cố định từ đầu năm học.

Tại Trường THCS Vân Đồn (phường Xóm Chiếu), thời khóa biểu được bố trí từ thứ 2 đến thứ 6, riêng các lớp học chương trình tiếng Anh tăng cường và tiếng Anh tích hợp học thêm vào sáng thứ 7. Để hỗ trợ phụ huynh thuận tiện đón con vào giờ tan tầm, một số hoạt động giáo dục khác như STEM, kỹ năng sống được tổ chức theo hình thức đăng ký tự nguyện, có thu phí, song song với các câu lạc bộ không thu phí như câu lạc bộ trống kèn, câu lạc bộ kéo co… cho học sinh tham gia sau giờ tan học.

Chủ động điều chỉnh giờ vào học, tan học Thực hiện quy định dạy học 7 tiết/ngày, nhiều trường học tại khu vực 3 TPHCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) chủ động điều chỉnh giờ vào học và tan học trong năm học này. Cụ thể, các trường quy định giờ vào học tiết 1 từ 7 giờ 30 phút, trễ hơn từ 10-30 phút so với năm học trước. Trước khi vào tiết 1, học sinh đến trường sớm có thể tham gia một số sinh hoạt tập thể. Bà Trần Thị An Pha, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung (phường Tam Thắng) cho hay: “Việc điều chỉnh giờ vào lớp trễ giúp học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi, ăn sáng, nhằm bảo đảm sức khỏe cho các em”. Cùng với đó, giờ tan học cũng được điều chỉnh sớm hơn 10 phút nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh đưa đón và có thêm thời gian cho học sinh nghỉ ngơi. Riêng các trường tiểu học không thay đổi thời gian tan học trong năm học này. KHÁNH CHI

THU TÂM