Sóc Trăng: Đến ngày 30-6, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu cát tại các công trình trọng điểm

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Ngày 10-1, Ban Chỉ đạo điều hành các dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tổ chức cuộc họp tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Dự án thành phần 4 (thuộc Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1) có chiều dài 58,4km, tổng mức đầu tư là 11.961 tỷ đồng, được chia thành 4 gói thầu xây lắp. Tính đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tổng giá trị dự án là 1.545/8.092 tỷ đồng, đạt 19,1% giá trị hợp đồng.

Điểm cuối Dự án thành phần 4, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Dự án thành phần 4 có nhu cầu cát khoảng 6,6 triệu m3, thế nhưng đến nay mới có 4 mỏ cung cấp cát cho dự án. Trong khi đó, khối lượng tối đa của 4 mỏ này đến tháng 6-2025 (thời điểm dự kiến kết thúc gia tải) chỉ đáp ứng được 1,8 triệu m3 cát, còn thiếu 4,8 triệu m3.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu phát biểu tại buổi làm việc

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Theo kế hoạch, đến cuối năm 2024, Dự án thành phần 4 phải đạt tiến độ 40%, thế nhưng hiện các nhà thầu chỉ đạt chưa đến 20%. Như vậy, dự án đã chậm tiến độ trên 50% so với kế hoạch, nguyên nhân chính là do thiếu cát. Đây là vấn đề chúng ta cần phải nhìn nhận để tìm giải pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ, bù lại thời gian đã chậm. Để đạt mục tiêu này, chúng ta không thể đỗ lỗi cho các lý do khách quan nữa, mà phải bàn làm, bàn giải pháp cụ thể để khắc phục.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho rằng, nguồn cát trên địa bàn tỉnh không thiếu, nhưng do quá trình thực hiện các thủ tục để khai thác bị chậm. Ngoài ra, nhà thầu chuẩn bị phương tiện chưa đảm bảo; các mỏ gia hạn thì chưa thống nhất giá tạm tính nên các chủ mỏ chưa chịu ký hợp đồng với nhà thầu...

Các nhà thầu Dự án thành phần 4 phát biểu đề xuất, kiến nghị

Tại buổi làm việc, bên cạnh khó khăn về nguồn cát, các nhà thầu còn bày tỏ lo lắng về việc khan hiếm nguồn vật liệu đá (do nguồn đá cho dự án từ mỏ Antraco đã đóng). Do đó, nhà thầu đề nghị chủ đầu tư sớm bổ sung nguồn vật liệu đá từ các tỉnh khác, để nhà thầu chủ động có kế hoạch đặt hàng, đảm bảo khối lượng đá phục vụ gia tải.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng yêu cầu, từ nay đến 30-6-2025, các nhà thầu phải giải quyết xong, dứt điểm khó khăn về nguồn cát, nhằm đảm bảo thời gian gia tải theo kế hoạch tiến độ Chính phủ giao. Nhà thầu phải có tinh thần trách nhiệm với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong triển khai thực hiện dự án. Vì đây là sự kỳ vọng rất lớn của người dân, cũng như là tâm huyết rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho vùng ĐBSCL đối với dự án này.

Khai thác cát biển tại Sóc Trăng

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị các nhà thầu tập trung triển khai thi công tất cả các cầu trong dự án, hoàn thành đường công vụ, đào đất, bốc lớp hữu cơ… trên toàn tuyến; đơn vị thi công khẩn trương tập kết nhân sự, thiết bị, vật tư, tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô 2025 để đẩy nhanh tiến độ; chủ đầu tư dự án phải thường xuyên tổ chức kiểm tra tiến độ từng nhà thầu, từng gói thầu hàng tuần, có biện pháp cương quyết xử lý đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu tiến độ, chất lượng đề ra.

TUẤN QUANG