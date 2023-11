Sóc Trăng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030

Theo ông Trần Minh Lý, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Sóc Trăng cho biết: Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, tỉnh đã và đang phát triển các loại hình du lịch đặc trưng, gồm du lịch tâm linh, du lịch văn hóa lễ hội, du lịch sinh thái sông nước miệt vườn và du lịch biển.

Năm 2022, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh đạt khoảng 2,8 triệu lượt (tăng 2,8 lần so với năm 2020), tổng doanh thu từ du lịch đạt 1.484 tỷ đồng (tăng 3,5 lần so với năm 2020). Trong 10 tháng năm 2023, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh đạt 2,4 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt 1.200 tỷ đồng (vượt 18% kế hoạch năm, tăng 2% so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, ngành du lịch tỉnh Sóc Trăng đang đối diện với một số khó khăn như: sản phẩm du lịch đặc thù còn ít; thiếu các khu vui chơi giải trí để thu hút khách lưu trú; hệ thống cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp (chưa có khách sạn 4, 5 sao); chưa khai thác tốt các loại hình di sản văn hoá, di tích lịch sử; nguồn vốn thu hút đầu tư vào du lịch còn nhiều hạn chế; nguồn nhân lực du lịch vừa thiếu vừa yếu…

Theo chuyên gia tư vấn du lịch Phan Đình Huê, các đơn vị lữ hành hiện vẫn chưa coi Sóc Trăng là điểm đến phải “ở lại”, mà chỉ là nơi “đi qua”. Ngành du lịch tỉnh cũng đang thiếu các nhà đầu tư tạo ra sự đột phá. Tuy nhiên, với việc hình thành các tuyến giao thông đường bộ đi qua Sóc Trăng, cùng với cảng biển nước sâu Trần Đề, trong tương lai sẽ tạo cơ hội rất lớn cho ngành du lịch tỉnh phát triển. Theo đó, tỉnh cần ưu tiên phát triển các vùng du lịch mang tính động lực (TP Sóc Trăng, Cù Lao Dung, Vĩnh Châu); phát triển các sản phẩm du lịch có khả năng giữ khách, tạo doanh thu lớn; phát triển du lịch nông nghiệp, lễ hội, ẩm thực…

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là khung pháp lý quan trọng, làm căn cứ để triển khai các chương trình phát triển du lịch dựa trên tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Theo đó, ngành du lịch tỉnh phát triển theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, hiện đại và phấn đấu đến năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Sóc Trăng.