Song hùng tái đấu

Hai ứng cử viên Marianne Williamson và Dean Phillips chỉ giành được sự ủng hộ lần lượt là 2,0% và 1,6%. Chiến thắng này diễn ra sau khi Tổng thống Biden ủng hộ động thái chưa từng có nhằm biến South Carolina trở thành bang bỏ phiếu đầu tiên của đảng Dân chủ trước New Hampshire, một phần trong nỗ lực của ông nhằm thúc đẩy tiếng nói đa dạng trong các cuộc bầu cử sơ bộ sớm của đảng này do quy mô dân số của South Carolina lớn hơn rất nhiều so với New Hampshire.

Mặc dù Tổng thống Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire hôm 23-1, nhưng ông không nhận được bất kỳ đại biểu thực sự nào ở bang này vì đảng Dân chủ không chính thức chấp thuận cuộc bầu cử đó. Do vậy, chiến thắng tại South Carolina là chiến thắng chính thức đầu tiên của đương kim Tổng thống trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Trong khi đó, Cựu Tổng thống Donald Trump đã đánh bại các đối thủ trong cuộc đua giành quyền đề cử của đảng Cộng hòa đầu tiên vào năm 2024, tạo tiền đề cho một cuộc tái đấu với đương kim Tổng thống Biden. Vấn đề mang tính quyết định trong cuộc đua giữa ông Trump và Tổng thống Biden, theo các cuộc thăm dò mới đây, chỉ có thể là “sức khỏe” nền kinh tế Mỹ. Theo cuộc thăm dò của ABC News/Ipsos vào tháng 11-2023, 74% người Mỹ nói rằng kinh tế rất quan trọng đối với họ, khiến nó trở thành mối quan tâm hàng đầu của cử tri.

Đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump hiện có sự tương phản rõ rệt về các chủ đề ảnh hưởng mật thiết đến tài chính của người dân Mỹ, bao gồm thuế, việc làm và thương mại. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Biden đã tìm cách tăng thuế đối với người giàu và một số tập đoàn lớn, coi mục tiêu đó là nỗ lực nhằm mang lại sự công bằng cho luật thuế. Còn ông Trump dường như muốn đảo ngược chính sách này, bằng cách cắt giảm thuế vốn được ông coi là chất xúc tác cho tăng trưởng kinh tế.

VIỆT LÊ