Không để xảy ra tình trạng xin "khất", xin lùi trong xây dựng văn bản pháp luật

Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành với tinh thần khẩn trương, ngắn gọn, diễn ra trong 1 buổi sáng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc sáng nay, 11-5, tại Nhà Quốc hội.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là phiên họp diễn ra ngay sau khi kỳ họp thứ nhất của Quốc hội thành công tốt đẹp.

Phiên họp thứ 2 của UBTVQH tiến hành với tinh thần khẩn trương, ngắn gọn, diễn ra trong chỉ trong 1 buổi sáng, trong đó, UBTVQH sẽ xem xét 3 nội dung.

Thứ nhất, xem xét, thông qua dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, nhằm kịp thời điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn, thể chế hóa kết luận của Trung ương về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4, đánh giá thực chất việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân, nhất là những vấn đề bức thiết phát sinh trong thời gian qua.

Thứ ba, tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI.

Lưu ý các cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng văn bản pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin "khất", xin lùi, đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, Văn phòng Quốc hội phối hợp, đôn đốc, theo dõi sát sao tiến độ, kịp thời báo cáo UBTVQH.

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, UBTVQH nghe tờ trình và báo cáo về dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

