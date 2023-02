Sức sống hội họa Đông Dương

Phòng trưng bày LGDR & Wei ở Hồng Công (Trung Quốc) tổ chức triển lãm mang tên Scenes of This World Morden painting from Singapore and Vietnam (Những khung cảnh đẹp: Hội họa hiện đại từ Singapore và Việt Nam) với hơn 30 tác phẩm của 11 nghệ sĩ đến từ 2 quốc gia.