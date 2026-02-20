Y tế - Sức khỏe

Ăn trứng cá rồng, 13 người nhập viện cấp cứu

Ngày 20-2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026), Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa về việc xác minh, điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn trứng cá cảnh.

Theo thông tin ban đầu, tối 19-2, trên địa bàn xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm làm 13 trường hợp phải nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc. Các bệnh nhân được đưa tới bệnh viện trong tình trạng đau bụng, nôn và tiêu chảy sau khi ăn trứng cá cảnh (cá rồng).

Trước vụ việc trên, Cục ATTP đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẩn trương chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc điều trị tích cực cho các bệnh nhân.

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục người dân về kiến thức, kỹ năng ATTP đối với các thực phẩm truyền thống hoặc theo tập quán của địa phương; không ăn các loài động vật hoang dã, các loài thủy hải sản lạ mà không biết rõ cách chế biến hoặc nguồn gốc xuất xứ.

NGUYỄN QUỐC

