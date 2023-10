Tái diễn tình trạng mạo danh ngành điện để lừa đảo

Hơn 3.100 phản ánh dấu hiệu lừa đảo

Ngày 1-10, công an các quận huyện, TP Thủ Đức (TPHCM) đã phát đi thông báo về việc thời gian gần đây, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân, các đối tượng lừa đảo tiếp tục gọi điện mạo danh nhân viên điện lực nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an khuyến cáo tổ chức, cá nhân nhận được cuộc gọi mạo danh theo hình thức trên, hãy bình tĩnh không tiếp tục nghe điện thoại của đối tượng; tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân; không thực hiện tải và cài đặt các ứng dụng được đối tượng yêu cầu trên điện thoại cá nhân. Đồng thời, thông báo ngay cho EVNHCMC qua số tổng đài: 1900.54.54.54 hoặc cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo thống kê của Trung tâm Chăm sóc khách hàng thuộc EVNHCMC, đến nay, trung tâm đã nhận được 3.185 phản ánh của khách hàng trên toàn quốc phản ánh về các cuộc gọi thông báo nợ tiền điện, dọa cắt điện, ngưng hợp đồng nếu không thanh toán ngay, yêu cầu liên hệ nhân viên điện lực tư vấn (giả danh)...

Một số trường hợp tự xưng nhân viên điện lực gọi điện thông báo được hoàn trả tiền điện và yêu cầu kết bạn qua zalo để được hỗ trợ; hoặc giả danh nhân viên điện lực đề nghị kết bạn qua zalo để hướng dẫn cài đặt app; hoặc giả danh nhân viên ngành điện lập các trang web kêu gọi góp vốn cho các dự án năng lượng…

Có không ít các cuộc gọi cho khách hàng ở TPHCM nhưng thông báo nợ tiền điện ở các tỉnh thành khác hoặc tự xưng là Điện lực Việt Nam gọi đến với nội dung như sau: Điện lực Việt Nam cảnh báo tiền điện tăng bất thường, tạm ngưng cung cấp điện và hướng dẫn khách hàng bấm phím 9 để biết thông tin cụ thể. Các đối tượng thực hiện cuộc gọi còn đe dọa nếu không thanh toán tiền điện sẽ bị cắt điện. Khi biết khách hàng đã thanh toán thì các đối tượng này lập tức cắt máy.

Đây đều là các hình thức giả mạo nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNHCMC với mục đích lừa đảo khách hàng sử dụng điện để chiếm đoạt tài sản. Dấu hiệu nhận biết các cuộc gọi này là số điện thoại không phải là điện thoại định danh của EVNHCMC (không có chữ EVNHCMC khi hiện số cuộc gọi); điện thoại gọi đến có số nước ngoài; không nói đúng tên đơn vị điện lực quản lý địa chỉ sử dụng điện của chính khách hàng; báo nợ tiền điện ở các tỉnh thành khác dù khách hàng chỉ ở TPHCM hoặc ngược lại cũng có những cuộc gọi cho người dân ở các tỉnh thành nhưng thông báo nợ tiền điện tại TPHCM…

Tuyệt đối không cung cấp thông tin

Để khách hàng dễ phân biệt và cảnh giác với các cuộc gọi giả danh nhân viên EVNHCMC để lừa đảo hoặc khai thác thông tin cá nhân, EVNHCMC đã phối hợp với các nhà mạng Viettel và Mobifone đưa vào sử dụng hệ thống định danh cuộc gọi (Voice Brandname) khi liên lạc với khách hàng. Tên định danh hiển thị trên điện thoại di động của khách hàng là “EVNHCMC” sẽ giúp cho khách hàng biết là đang giao dịch với nhân viên của EVNHCMC. Đối với các nhà mạng khác sẽ hiện thị số điện thoại 028 22201155.

Trong trường hợp gặp các cuộc gọi nghi ngờ giả danh nhân viên điện lực, EVNHCMC khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân. Đặc biệt, trong mọi trường hợp, khách hàng không cung cấp thông tin số tài khoản, mật khẩu ngân hàng. Tuyệt đối không thanh toán tiền điện cho người lạ, không thực hiện các yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, khách hàng cần thông báo ngay cho EVNHCMC qua Tổng đài 1900.545454 hoặc cơ quan công an các địa phương. Hiện nay, EVNHCMC đã gửi văn bản đề nghị Công an TPHCM vào cuộc, điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật. Công an TPHCM cũng đã yêu cầu công an các quận, huyện, TP Thủ Đức đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các hành vi giả mạo nhân viên điện lực để người dân biết, phòng tránh.

Đối với việc khách hàng còn nợ tiền điện, EVNHCMC có thông báo qua SMS/ZML từ số điện thoại có tên thương hiệu EVNHCMC hoặc từ email cskh@hcmpc.com.vn, qua ứng dụng EVNHCMC CSKH hoặc nhân viên điện lực sẽ gọi điện để thông báo khách hàng thanh toán đúng hạn, thông báo tạm ngưng cung cấp điện sau 15 ngày và 2 lần thông báo.

Khi liên hệ khách hàng qua điện thoại, nhân viên điện lực đều sử dụng cuộc gọi định danh, chủ động giới thiệu họ tên, mã nhân viên và đơn vị công tác (là các công ty điện lực quận/ huyện thuộc EVNHCMC). Căn cứ thông tin khách hàng sẵn có, nhân viên điện lực sẽ hỏi khách hàng về địa chỉ sử dụng điện để xác nhận đúng đối tượng cần liên hệ. Trường hợp không đúng đối tượng liên hệ thì sẽ không tiếp tục cuộc gọi.

Để hạn chế rủi ro đối với các cuộc gọi mạo danh, EVNHCMC khuyến nghị khách hàng thanh toán tiền điện đúng hạn qua các kênh thanh toán điện tử tin cậy như: ứng dụng EVNHCMC CSKH, ví điện tử (Payoo, Airpay, ZaloPay, MoMo, ViettelPay, VNpay, VNPTPay, ViMo…), Internet/ SMS/Mobile Banking, website/ứng dụng của các ngân hàng (đặc biệt qua hình thức trích nợ tự động của ngân hàng).

Ngoài ra, khách hàng có thể thanh toán tiền điện trực tiếp tại các điểm giao dịch ngân hàng, các điểm thu cửa hàng tiện lợi 24/7 (B’mart, Circle K, Family mart…), siêu thị điện máy (Thế giới di động, Điện máy Chợ lớn, Viễn thông A, FPT…), siêu thị Coopmart… Để được phục vụ và hỗ trợ thêm thông tin, quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 1900.545454 hoặc email cskh@hcmpc.com.vn hoặc ứng dụng EVNHCMC CSKH hoặc fanpage https://www.facebook.com/ evnhcmc1900545454.