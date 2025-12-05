Tai nạn liên hoàn trên cao tốc đoạn qua Hà Tĩnh

Xã hội

Sáng nay, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 phương tiện trên tuyến đường bộ cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (qua tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 5-12, tại Km530+200 trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (thuộc địa bàn xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở chiều Bắc - Nam giữa 3 phương tiện gồm 2 xe tải mang 29H - 40.xxx và 89H - 01.xxx, 1 ô tô chưa rõ biển số.

Vụ va chạm liên hoàn không gây thiệt hại về người, 3 phương tiện bị hư hỏng. Ngoài ra, 8 tấm hộ lan trên tuyến cao tốc bị ảnh hưởng.

z7294283870713_6df681f9c453a32cdf649dab8a4943fd.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 - Cục CSGT, phối hợp với đơn vị quản lý tuyến cao tốc tới hiện trường giải quyết vụ tai nạn, phân luồng giao thông.

z7294283871459_71b44821c83ff6a83bb5c7fa3abae7db.jpg
Một trong 3 phương tiện bị hư hỏng nặng

Thời điểm xảy ra tai nạn, tại hiện trường có mưa phùn, mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông trên đoạn tuyến cao tốc được bố trí đầy đủ.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

