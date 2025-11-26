Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng

Một chiếc xe tải khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26-11, xe tải mang BKS 36C - 347.xx (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) đang lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Nam - Bắc.

Video hiện trường vụ cháy xe tải trên cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng

Khi phương tiện di chuyển tới khu vực lý trình Km545+500 (thuộc địa bàn xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), thì bất ngờ phần thùng xe tải bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy xe tải

Khi phát hiện sự việc, tài xế đã điều khiển xe tải vào sát lề đường, dừng phương tiện, đồng thời tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả xe tải.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến đường bộ cao tốc đã phối hợp với Cục CSGT và Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tới hiện trường tổ chức dập lửa, đảm bảo giao thông.

Hiện trường vụ cháy xe tải

Vụ hỏa hoạn khiến giao thông qua đoạn tuyến Km545+500 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng gặp khó khăn.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập đám cháy trên xe tải

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên gần như xe tải và một số hàng hóa trên phương tiện này bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Chiếc xe tải bị ngọn lửa thiêu rụi tại hiện trường

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

DƯƠNG QUANG