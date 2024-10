Tạm dừng thu phí xe đi Sa Pa vì trạm BOT bị sạt lở

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 1-10, nhiều khu vực ở miền Bắc đã ghi nhận lượng mưa lớn, một số nơi vượt 120mm.

Cụ thể, tại Mỏ Vàng (Yên Bái) đo được 170,8mm, Bảo Hà (Lào Cai) 122,4mm, Quy Kỳ (Thái Nguyên) 145,1mm… Mưa cũng xuất hiện ở Hà Nội và lan xuống Thanh Hóa, Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.

Do mưa lớn tại thượng nguồn Tây Bắc, từ trưa 1-10, mực nước sông Hồng qua TP Lào Cai đã vượt báo động 1, gây ngập lụt tại các khu ven sông. Một số công trình ven sông đã phải khẩn cấp di chuyển máy móc lên bờ.

Sạt lở ở huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) ngày 1-10

Tại Lào Cai, trạm thu phí BOT Lào Cai - Sa Pa trên Quốc lộ 4D phải tạm dừng hoạt động do sạt lở đất từ trưa cùng ngày. Cơ quan chức năng đã tổ chức khắc phục và phân luồng giao thông để tránh ùn tắc.

Nhà điều hành của Trạm thu phí BOT Lào Cai - Sa Pa bị sạt lở ngày 1-10. Ảnh: Báo Lào Cai

Khu vực đồi Nhạc Sơn thuộc phường Kim Tân (TP Lào Cai) cũng có dấu hiệu sụt lở, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân và phương tiện giao thông. Các hộ dân gần khu vực đã được vận động sơ tán tạm thời đến các nhà văn hóa.

Tỉnh lộ 155 qua địa bàn xã Ngũ Chỉ Sơn (thị xã Sa Pa) cũng xảy ra nhiều điểm sạt taluy gây tắc đường. Ảnh: Truyền hình Sa Pa

Còn tại huyện Bắc Hà (Lào Cai), mưa lớn khiến 7 điểm trường ở xã Bản Cái có nguy cơ sạt lở, hơn 600 học sinh phải tạm nghỉ học.

Đến chiều 1-10, ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn (Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia) cho biết, lũ trên sông Thao tại TP Lào Cai đã đạt đỉnh và bắt đầu giảm, nhưng tại TP Yên Bái lại lên nhanh.

Dự báo ngày 2-10, mực nước sông Thao tại Yên Bái có khả năng vượt mức báo động 3 do xả lũ từ thủy điện Đồng Sung với lưu lượng 2500m³/giây. Tình trạng này khiến người dân ở TP Yên Bái đang lo ngại nguy cơ ngập lụt có thể trở lại.

Tại Hà Giang, dù mưa lớn kéo dài, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích và khắc phục hậu quả sạt lở trên Quốc lộ 2. Cập nhật đến chiều 1-10, khu vực sạt lở tại xã Việt Vinh (huyện Bắc Quang) chưa thể thông xe.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đến thăm hỏi những người dân ở thôn Thượng Mỹ (xã Việt Vinh) vừa bị thiệt hại do lũ quét

Báo cáo của tỉnh Hà Giang cho biết, tổng số thương vong ở huyện Bắc Quang là 15 người (3 người thiệt mạng, 3 người mất tích và 9 người bị thương).

Ngoài 25 nhà bị sập và hư hại, đã có 182 hộ với 716 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao và hiện có thêm 51 hộ khác cần được di dời do xuất hiện thêm điểm có nguy cơ lở sạt.

5 ngôi nhà bị sập do sạt lở ngày 1-10 tại xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) và 15 ngôi nhà khác bị ảnh hưởng

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 2-10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng khiến nhiệt độ giảm xuống, đặc biệt ở vùng núi cao có thể dưới 16 độ C. Khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa lớn, cục bộ trên 150mm. Trong khi Đà Nẵng đến Bình Định và Tây Nguyên sẽ có mưa to và dông cục bộ.

PHÚC HẬU