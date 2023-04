Tấn công giao thức máy tính từ xa ở Đông Nam Á giảm sau đại dịch

Remote Desktop Protocol (RDP - Giao thức máy tính từ xa) là giao thức độc quyền của Microsoft, cung cấp cho người dùng giao diện để kết nối với một máy tính khác thông qua mạng. RDP được sử dụng rộng rãi bởi cả quản trị viên hệ thống và người dùng không chuyên về kỹ thuật để điều khiển máy chủ và các PC khác từ xa.

Dữ liệu từ xa của Kaspersky cho thấy các giải pháp B2B của công ty đã chặn tổng cộng 75.855.129 vụ tấn RDP nhắm vào các công ty ở Đông Nam Á vào năm 2022. Tổng số vụ tấn công tại khu vực trong thời gian này đã giảm 49% so với 149.003.835 vụ vào năm 2021. Theo ghi nhận, các công ty ở Việt Nam, Indonesia và Thái Lan là mục tiêu bị tấn công nhiều nhất.

Để giảm thiểu rủi ro và tác động của cuộc tấn công mã độc tống tiền do RDP Bruteforce gây ra, các chuyên gia của Kaspersky cũng đề xuất triển khai một khái niệm phòng thủ toàn diện nhằm trang bị, thông báo và hướng dẫn các doanh nghiệp trong cuộc chiến chống lại các cuộc tấn công mạng có mục tiêu và tinh vi nhất như nền tảng Kaspersky Extended Detection and Response (XDR).

Ông Yeo Siang Tiong, Tổng Giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á giải thích: “Thoạt nhìn, đó là dấu hiệu tốt do việc chuyển sang môi trường làm việc trực tiếp thuần túy hoặc làm việc từ xa kết hợp, nghĩa là ít nhân viên trong khu vực làm việc từ xa hơn so với đỉnh điểm của đại dịch vào năm 2022 và 2021. Tuy nhiên, nhìn vào bối cảnh mối đe dọa rộng hơn, các chuyên gia của chúng tôi nhận thấy ngày càng có nhiều nhóm ransomware khai thác RDP để có quyền truy cập ban đầu vào doanh nghiệp. Đây là điều mà đội ngũ an ninh nên hết sức chú ý”.