Tận hưởng tiệc pháo hoa DIFF 2023 và chuỗi lễ hội mùa hè rộn ràng

DIFF 2023 & cuộc chơi kỳ ảo của những bông pháo

Những ngày hè sôi động của thành phố biển Đà Nẵng đang được khởi động đầy cảm hứng, với những thông tin đầu tiên về sự trở lại của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 mang Chủ đề Thế giới không khoảng cách.

DIFF 2023 sẽ diễn ra từ ngày 2-6 – 8-7-2023 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn, với sự tham gia của 8 đội, gồm 7 đội quốc tế: Anh, Italy, Ba Lan, Pháp, Australia, Canada, Phần Lan và đội đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng.

Thông qua 5 đêm diễn với 5 chủ đề khác nhau: Hòa bình cho nhân loại; Tình yêu không biên giới; Chinh phục những giấc mơ; Vũ điệu của thiên nhiên và Thế giới không khoảng cách, tại DIFF 2023, pháo hoa sẽ trở thành những “sứ giả” đặc biệt để gửi đến khán giả thông điệp tôn vinh sự phục hồi của du lịch thế giới sau dịch bệnh.

8 đội pháo hoa năm nay hứa hẹn sẽ khiến bầu trời Đà Nẵng trở thành phông nền hoàn hảo cho những bức tranh tuyệt đẹp được vẽ bằng pháo hoa.

Được biết, đội Ba Lan sẽ mang “rồng pháo hoa” tới Đà Nẵng, đội Anh sẽ “thắp sáng thế giới” sau đại dịch qua câu chuyện kể về sự kiên cường của nhân loại, Việt Nam đã chuẩn bị một kịch bản trình diễn ánh sáng vô cùng công phu với chủ đề “Đà Nẵng - Âm sắc hòa bình”; Canada – Pháp vẽ “Bắc cực quang” và Sắc màu hy vọng bằng những bông pháo còn Italy và Australia sẽ đối thoại với nhau bằng ánh sáng, âm nhạc.

Loạt lễ hội độc đáo tại Sun World Ba Na Hills

Đồng hành cùng với DIFF 2023, Sun World Ba Na Hills hè này tổ chức hàng loạt sự kiện và lễ hội trong chuỗi sự kiện “Bà Nà WOW Festival - Thế giới thần tiên không khoảng cách”.

Trọn vẹn những tinh hoa văn hóa, những đặc sản nghệ thuật của các nước, cả thế giới “thu bé lại” vừa bằng “xứ sở thần tiên” Bà Nà. Ở đó, những ly bia mát lạnh của Lễ hội ẩm thực và bia B’estival đang đón chờ du khách. Lễ hội đang diễn ra và kéo dài đến hết tháng 8. Du khách sẽ như được lạc bước đến xứ Bavaria, hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội Oktoberfest truyền thống; “tắm” trong vị thơm cuốn hút của những suối bia mát lạnh tươi ngon từ 20 loại bia nổi tiếng của Đức cùng vị ngon của hàng trăm món ăn hấp dẫn từ khắp nơi trên thế giới.

Trong tháng 5 và 6, các fans hâm mộ của làn sóng Hallyu sẽ được “sống trọn đam mê” cùng Lễ hội văn hóa Hàn Quốc. Những ca khúc K-pop sôi động, những bước nhảy cuốn hút, các món ăn nổi danh khắp châu Á hay loạt trò chơi truyền thống của xứ kim chi… được mang tới để Bà Nà mùa hè này thêm phần rộn ràng và đa sắc. Và nếu có dịp ghé Bà Nà vào ngày 3-6, những tín đồ yêu nhạc chắc chắn sẽ được thỏa mãn với bữa tiệc nghệ thuật thịnh soạn “Love Songs - Love Vietnam” của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Tháng 7, những tín đồ của nước Pháp và rượu vang đến với Bà Nà sẽ được thết đãi bằng chuỗi các hoạt động đặc biệt thuộc lễ hội văn hóa Pháp với điểm nhấn là sự kiện “Kỷ niệm 100 năm hầm rượu vang Bà Nà”. Nếu không thể chờ đợi thì ngay từ giữa tháng 5, du khách cũng đã có thể sở hữu cho mình những tấm vé đặc biệt để thưởng thức vang hảo hạng, được hóa thân thành quý tộc Pháp để “xuyên không” về quá khứ.

Song song, những màn diễu hành đường phố, minishow nghệ thuật hay thế giới giải trí bất tận Fantasy Park và cả những điểm check-in “huyền thoại” như Cầu Vàng, Lâu đài Mặt trăng hay Làng Pháp… cũng luôn sẵn sàng làm nên một Bà Nà đáng nhớ cho chuyến du hành của bạn.

Vô số “đặc sản xứ sở kim chi” ở Công viên châu Á

Mùa DIFF 2023, Công viên Châu Á- Asia Park thết đãi du khách với không ít “đặc sản”.

Khởi đầu là lễ hội “M-Pack Festival & Carnival Street Food” từ 20-5 đến 20-9. Với chuỗi hoạt động như lễ hội bia, lễ hội Soju, Kpop dance, food carnival, các show diễn truyền thống Việt Nam, K-pop concert đều đặng hàng tháng, bữa tiệc DJ thứ 7 hàng tuần với sự xuất hiện của DJ Soda, Sura, G.G… lễ hội được kỳ vọng sẽ trở thành “tâm điểm” của giới trẻ trong suốt những ngày hè.

Còn nếu bạn mê đắm khoảnh khắc được bay cùng những đám mây, thu trọn vào tầm mắt một Đà Nẵng của riêng mình thì chắc chắn không thể bỏ qua trải nghiệm bay khinh khí cầu lần đầu tiên có mặt tại Công viên Châu Á mùa hè này.

Đặc biệt, Asia Park đang có chính sách ưu đãi hấp dẫn dành tặng các bạn học sinh, sinh viên với chỉ 120.000 đồng cho tấm vé all in one: trải nghiệm trọn vẹn các trò chơi ngoài trời và ngắm nhìn Đà Nẵng đẹp mê li từ trên cao tại vòng quay Mặt trời Sun Wheel. Đồng hành với ưu đãi này còn là chương trình múa rối nước, múa rối cạn hấp dẫn từ nhà hát Cố Đô Huế dành tặng các bạn nhỏ tới công viên.

Vô số sự kiện, hoạt động biểu diễn khắp nẻo đường Đà Nẵng

DIFF 2023 không chỉ thắp sáng sông Hàn mà còn thổi bùng ngọn lửa sôi động trên khắp các điểm du lịch, thắng cảnh nổi tiếng của Đà thành với loạt sự kiện, chương trình nghệ thuật, triển lãm… độc đáo. Ví như chương trình Âm nhạc đường phố và Ảo thuật Đà Nẵng tại Công viên phía Nam, bờ tây cầu Rồng trong tháng 6; biểu diễn Âm nhạc dân tộc, hát dân ca và hô hát bài Chòi vào tối thứ 7 và Chủ nhật trong tháng 6, 7 tại khu vực phía Nam bờ Đông cầu Rồng, đường Trần Hưng Đạo; triển lãm “Cổ vật của người Đà Nẵng lần thứ III”, triển lãm "Búp bê Truyền thống Nhật Bản” tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng…

Song song, công viên APEC cũng sẽ có nhiều hoạt động trải dài suốt tháng 6 và 7 như Triển lãm ảnh “Cuộc trò chuyện sắc màu của 2 dòng sông”, chương trình Âm nhạc đường phố “Sắc màu tuổi thơ”, khiêu vũ đường phố, trình diễn áo dài qua các thời kỳ chào mừng ngày Gia đình Việt Nam, trình diễn hưởng ứng ngày Yoga thế giới…

Các chương trình, dịch vụ vui chơi giải trí đặc sắc ngày và đêm cũng sẽ được bổ sung tại Khu du lịch Mikazuki, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, VinWonders Nam Hội An, bãi biển đêm Mỹ An, Dana Beach Color… tạo nên mùa hè Đà Nẵng vui bất tận.