Tăng cường chất lượng phục vụ khách hàng

Ngay sau khi sáp nhập, Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) tiếp tục vận hành có hiệu quả theo mô hình mới trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC). Bên cạnh đảm bảo nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Công ty còn tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, hướng dẫn người dân cài đặt App CSKH mới để duy trì các tiện ích khi sử dụng.

Bảo đảm điện phục vụ phát triển

Theo ông Lê Minh Quốc Việt, Giám đốc PCBD cho biết, đây là một địa phương phát triển công nghiệp với hơn 70% sản lượng điện phục vụ sản xuất công nghiệp, vì thế ngay sau khi sáp nhập, bộ máy tổ chức Công ty nhanh chóng được kiện toàn, phân công, phân nhiệm cụ thể để kịp thời ban hành các quy định chi tiết theo đúng mô hình mới của EVNHCMC. Công ty đã chủ động thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ trọng tâm là ổn định hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ của PCBD cũ.

Trong năm 2025, PCBD đã vận hành hiệu quả một hệ thống lưới điện phức tạp, liên tục vượt trội trong việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng, đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển và chuyển đổi mô hình. PCBD tiếp tục góp phần cùng ngành điện bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ tăng trưởng kinh tế địa phương. Đến nay, lưới điện do PCBD quản lý đã bao phủ rộng khắp với hơn 1.841 km đường dây trung thế, 1.783,9 km đường dây hạ thế và tổng dung lượng trạm biến áp phân phối là 5.561 MVA.

Với nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn, PCBD đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2025. Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm đạt 7.275 triệu kWh, tăng 4,6% so với năm 2024, tổn thất điện năng đạt 2,08%. Sản lượng điện tiết kiệm đạt 86,32 triệu kWh, vượt 15,09% kế hoạch giao, 224.480/224.480 hộ dân trên địa bàn có điện. Hoàn thành cấp điện cho 353 trạm biến áp chuyên dùng và 10.183 khách hàng qua trạm công cộng, đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng phụ tải phục vụ phát triển tại địa phương.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng

Bắt đầu năm 2026, để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, công nhân, đoàn viên xung kích của PCBD đã về khu vực ngoại ô, tận tình hướng dẫn người dân cài và vận hành App CSKH của EVNHCMC trên điện thoại để bà con dễ tra cứu chỉ số điện, báo sửa chữa, khắc phục sự cố điện…

Nhân viên Công ty Điện lực Bình Dương phát tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện tại phường Phú An, TPHCM.

Ông Lê Văn Ba, người dân phường Phú An, TPHCM cho biết, sau khi sáp nhập, gia đình ông đã chủ động thay đổi App CSKH EVNHCMC để tiện sử dụng. Ông Ba nói: “Các dịch vụ CSKH mới giúp chúng tôi đỡ mất thời gian khi có sự cố điện. Chúng tôi có thể báo trực tuyến và tổng đài nhanh chóng tiếp nhận, khắc phục trong thời gian sớm nhất”. Ngoài ông Ba, các gia đình tiểu thương ở chợ Bến Thế như bà Lê Tuyết Hằng, ở phường Phú An, cũng phấn khởi cho rằng, sau khi cài App CSKH mới giúp họ sử dụng tiện ích, tiết kiệm thời gian…

Nhân viên Công ty Điện lực Bình Dương hướng dẫn người dân cài đặt App CSKH tại phường Phú An, TPHCM.

Tính đến cuối tháng 12-2025, PCBD đã có hơn 71.000 khách hàng cài đặt App CSKH mới của EVNHCMC, chiếm gần 31% khách hàng đơn vị quản lý. PCBD đang hướng đến mục tiêu “phủ đầy App CSKH EVNHCMC” đến khách hàng do PCBD quản lý và phục vụ. Ông Lê Minh Quốc Việt cho rằng, dự báo năm 2026 kinh tế phục hồi và phát triển sẽ tạo áp lực lớn cho công tác cung ứng điện. “Tuy nhiên, với truyền thống của đơn vị, tập thể PCBD sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng để biến khó khăn thành cơ hội, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” - Ông Việt cho biết.

Minh Duy- Hoàng Giang